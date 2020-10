Fermín Cabanillas, hiperinmune, que ha superado el miedo a las agujas para salvar a enfermos de Covid

Fermín Cabanillas ha descubierto que es hiperinmune a raíz de enfermar por coronavirus. Pasados los 14 días de aislamiento por la cuarentena obligatoria podría haber vuelto a su trabajo, al periodismo. Como la sanidad pública no le hacía el test para tener la tranquilidad de que el virus ya no estaba en su cuerpo, decidió por su cuenta pagar los 120 euros de un test privado, en el que volvió a dar positivo.

Ante este contratiempo y para saber cómo actuar, Fermín, consiguió -después de mucho insistir- que su médica de cabecera le hiciera una analítica, pese a sentir pavor por las agujas. Es entonces cuando su sangre revela que es hiperinmune. "Si nos dicen vete a la calle que ya estás bien, me lo puedo creer o no. Peleé con mi médica porque seguía dando positivo después de dos semana y conseguí que me hiciera el análisis y ahí surgió la noticia".

¿Por qué los afectados por #COVID no contamos lo que tenemos? Las personas (algunas) tendemos a ser discretas con lo bueno y lo malo que nos pasa, y con esto más. Tercer día de cuarentena, con patatas a la riojana, melón y el repartidor de Amazon.https://t.co/LWEaoQfEt9 — Fermín Cabanillas (@fermincaba) October 13, 2020

¿En qué consiste la hiperinmunidad contra el coronavirus?

Ser hiperinmune significa que con el plasma de la persona con esta característica puede servir para que otros enfermos puedan sanar. Esto se lo explican a Fermín, que pese a tener pánico a las agujas, no duda en aceptar que donará mientras su plasma sirva para curar a otros enfermos.

"Las batas blancas son maravillosas y el personal que me extrae el plasma lo hacen muy sencillo" reconoce Fermín Cabanillas en "Herrera en COPE", porque este periodista onubense tiene "pánico a los pinchazos, 50 años sin donar sangre y ahora es una experiencia maravillosa y cuando te dicen que con tu sangre puedes salvar la vida a dos personas con cada bolsa de plasma se te quita el egoísmo".

Porque al ser hiperinmune, su plasma funciona como "una vacuna natural y hace que el coronavirus se vaya de su cuerpo" explica Fermín que cada dos semanas dona, "lo ideal para donar plasma es donar por ejemplo el primer día de mes, descansar dos, tres días para cuidarse bien y quince días después volver a donar" para ello,"llevo una vida sana, como autónomo me tengo que cuidar".

Fermín hace por tanto un llamamiento a todo aquel que sepa que es hiperinmune aunque las agujas no le gusten -como le pasaba a él-, que done porque hay vidas en juego.