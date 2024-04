Feijóo habla claro sobre la candidatura de Carlos Herrera a presidir la RFEF: "Miles de millones de euros"

Este martes ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ha respondido a diversas cuestiones que marcan la actualidad. Y entre ellas, sobre las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol.Ha sido el colaborador del programa, Antonio Naranjo, quien ha preguntado al líder popular por esta cuestión.

Y es que, tal y como ha comentado Naranjo, "Pedro Rocha puede aspirar a perpetuar el 'rubialismo' y lo puede hacer con la complicidad de Federaciones de comunidades en las que el PP Gobierna". Por ello, ha querido preguntarle dónde se posiciona el Partido Popular sobre este asunto. Reproduce el siguiente audio para conocer la posición de Núñez Feijóo sobre la candidatura de Carlos Herrera a la Federación.

Alberto Núñez Feijóo, sobre la candidatura de Herrera

"Yo no voto, no porque no quiera sino porque no pertenezco", ha asegurado de primeras el presidente del PP. Sin embargo, ha agregado que "una persona que no necesita presidir la Federación ni está buscando un empleo, ni está buscando una forma de sustento económico, que haga una apuesta por la regeneración de un organismo tan importante, como es la Federación Española de Fútbol, teniendo probablemente la Liga más importante del mundo, que es la Liga Española, pues creo que tiene mérito y se ha de reconocer ese respeto", ha señalado Alberto Núñez Feijóo.

??@NunezFeijoo sobre la confirmación de Herrera a la presidencia de la RFEF??:

???"Que haga una apuesta de regenerar un organismo tan relevante, pues creo que tiene mérito y será de reconocer ese respeto"

???“Lo valoro positivamente y lo apoyo" pic.twitter.com/LLhuGi8ONa — COPE (@COPE) April 9, 2024





Sobre la decisión de que Carlos Herrera haya decidido presentarse, ha asegurado: "Yo creo que el fútbol español ha tenido presidentes y directivas en la Federación que han manejado miles de millones de euros, y que yo estoy dispuesto a entregar mi capacidad y profesionalidad para intentar gestionar con decencia esos miles de millones de euros, me parece encomiable. Yo desde fuera, como me dedico también a intentar gestionar con decencia los intereses generales de los españoles, no puedo más que valorarlo positivamente y apoyarlo", evidenciando así su claro apoyo a la candidatura del periodista de COPE.

Puedes ver la entrevista completa de Carlos Herrera a Alberto Núñez Feijóo





Carlos Herrera anuncia oficialmente su candidatura a la presidencia de la Federación

El pasado jueves, Carlos Herrera confirmó oficialmente que se presentará para optar a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. De hecho, durante su monólogo, el director de 'Herrera en COPE' reivindicó que el fútbol "no puede ser parte de esa burbuja donde aparecen Ábalos, Armengoles y compañía". Agregó, además, que "el fútbol es, bien gestionado, una invitación a la gente normal. Que puede cambiar de fe, de pareja, pero normalmente nunca cambia de equipo".





Así las cosas, Carlos Herrera reivindicó la importancia del fútbol en nuestra sociedad: "El fútbol somos nosotros, y nosotros somos el fútbol. Y hay que conseguir que se parezca a ustedes. Y ese partido, si no lo amañan los árbitros, tiene que ganarlo alguien distinto a todos los que nos estamos refiriendo".

Herrera confesó que se preguntó en muchas ocasiones si él sería alguien válido para presentarse a la presidencia de la Federación.





"Y la verdad, les tengo que confesar, con el corazón en la mano, que creo que sí vale la pena. Es decir, que me voy a presentar para limpiar, para regenerar, para que el futuro del fútbol sea noticia por sus éxitos y no por los chanchullos. Mi intención es crear una creación de transparencia y buen gobierno nada más llegar a la RFEF que desempolve todos los asuntos pendientes", anunció finalmente el director de 'Herrera en COPE'.

En último lugar, pidió los avales necesarios a todos los asambleístas, así como su confianza con la seguridad de que no les defraudará.