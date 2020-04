Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, ha sido entrevistado este martes en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que el coronavirus ha golpeado con más fuerza en las residencias de mayores de Madrid, Cataluña, las dos Castillas y La Rioja, pero no así en el resto. "El sistema no ha funcionado porque se han establecido una serie de actuaciones por parte de las autoridades sanitarias que nos han dejado totalmente al margen", ha señalado.

En este sentido, ha dicho que los mayores, que eran población diana, "no se les ha atendido". "Una vía de actuación, por ejemplo, del día 6 o 7 de abril por parte del Ministerio de Sanidad en cuanto a los test que hay que pasar a los residentes, cincuenta y tantos días después del comienzo de la pandemia, dice que en un centro geriátrico, en el momento que se le pasa un tets a un residente y da positivo, ya no hay que pasar ninguno más. Ya se considera que hay contagio generalizado", ha dicho.

Fernández-Cid ha explicado que tienen "grandes problemas" para hacer ingresos hospitalarios ya que las residencias están ogligadas, según los protocolos, a ponerse en contacto con el geriatra del hospital de referencia, que es el que da el visto bueno o no al ingreso y "con unos criterios tremendamente restrictivos", por lo que "el 75% no podría ir a un hospital".

Además, el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia ha señalado que "lo peor" es que no les dan medicamentos para poder atender a los mayores en las residencias, en concreto, la hidroxicloroquina. "Nos dan morfina y sedantes. Con esa situación, ¿la culpa somos las residencias que no sabemos atender a nuestros mayores o es el sistema sanitario el que está haciendo aguas y olvidando a los mayores dependienyes?", se ha cuestionado.

EL COLAPSO DEL SISTEMA FUNERARIO

Fernández-Cid ha apuntado que ya tienen material sanitario, pero les ha llegado "seis semanas después del inicio" de la pandemia.

Por otro lado, ha dicho que las residencias de mayores no son responsables del colapso del sistema funerario. "Si no se produce la retirada del cadáver, ¿qué es lo que tiene que tiene que hacer una residencia?", se ha preguntado tras la aparición de cadáveres en estos centros. "Es que la residencia es la casa de los mayores y en las casas no hay un tanatorio. En las residencias pequeñas no los hay", que representan el 50%, y en las grandes hay espacio para un cuerpo o dos, "pero no más".

El presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia ha explicado que no han tenido noticia de Pablo Igesias desde hace un mes, cuando su Vicepresidencia anunció que tomaba el control de estos centros, aunque la UME sí ha ido a las residencias a desinfectarlas.

Por último, Fernández-Cid ha abogado por que se reforme el sistema para pasar a un modelo mixto. "No podemos pretender que todas las residencias de la noche a la mañana nos medicalicemos", ha explicado.