Una farmacéutica revela lo que le ocurre a tu piel con el sol desde los primeros minutos: "Hay un problema"

En 'Herrera en COPE' abrimos un nuevo espacio llamado desmontando bulos. Aparecen vídeos a través de Whatsapp y redes sociales que, en un principio, nos creemos. Uno de ellos tiene que ver con los compuestos químicos que provocan cáncer. "Están demostrados que tienen ciertos productos que pueden provocarnos alteraciones moleculares", se indica en este ejemplo que incluimos. Falso. Además, en 'Herrera en COPE' hemos hablado con Tamar Troncoso. Es farmacéutica y ha explicado lo que le sucede a tu piel desde los primeros minutos de exposición al sol. Descúbrelo en el siguiente audio.

En línea con este tema, nuestra compañera Barbara Archilla ha asegurado que "todos los veranos nos dedicamos a desmontar el bulo de que las cremas solares provocan cáncer". Hay que estar tranquilos con los químicos. Sobre este tema charlamos con Mercedes Viñas es directora de interacción de la Agencia Europea de Sustancias Químicas. "Los agentes económicos tienen que realizar una evaluación de todos los productos cosméticos acabados antes de su comercialización", indica. Además, añade que "la comisión decide si hay que prohibir o restringir esta sustancia". En las etiquetas podemos ver esa lista de compuestos aprobados.

Por este motivo, los solares que adquirimos en cualquier establecimiento son seguros. No hay nada por lo que preocuparse en este aspecto.

Troncoso ha asegurado en los micrófonos de 'Herrera en COPE' que "es una barbaridad. La estabilidad de los filtros solares no necesitan mezclarse con otros activos". Respecto al SPF, indica que hace referencia a nuestra capacidad de protección frente a la radiación ultravioleta D". Tiene mucha relación con el fototipo, que es el tono de nuestra piel".

Al final, es todo muy relativo porque los ponemos mal. "Nos dice nuestra capacidad de protegernos al sol", concluye.

¿Cómo debemos protegernos del sol?

Existen varios tipos de cáncer de piel y entre ellos destacan los melanomas y los carcinomas cutáneos. En ambos tipos, el principal factor de riesgo implicado en su aparición son las radiaciones solares que son capaces de producir mutaciones en el material genético (ADN) de las distintas células que componen la piel e impedir su reparación, iniciándose así el proceso de la carcinogénesis o formación de un cáncer.

Tenemos que prestar especial atención a niños y ancianos. Los bebés menores de seis meses no deben tener contacto directo con el sol. Y no hay que olvidar beber abundante agua antes, durante y después de la exposición solar, aunque no tengamos sed.