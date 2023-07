Los motivos por los que debemos protegernos la piel del sol: no solo por riesgo de cáncer

Segundo día de julio y puede que ya estés disfrutando de las vacaciones estivales. Cada año somos más los españoles que preferimos veranear durante el mes de julio. El cerrado por vacaciones de agosto, cuando España echaba las persianas y nos trasladábamos a la playa, a la montaña o a los pueblos, ya se cumple cada vez menos.

Lo que no cambia es que cada año nos queremos poner morenos. Ver nuestra piel con color acaramelado, aquello que decían nuestras abuelas, "ese color de salud", que nos gusta a todos. Pero, también, cada año tenemos que recordar que tomar el sol en exceso puede ser gravemente perjudicial para nuestra piel.

LaSkin Cancer Foundation de Estados Unidos, lanza una seria advertencia "las quemaduras solares te lastiman en más de un sentido. El peligro va mucho más allá de cualquier dolor a corto plazo, enrojecimiento e incomodidad, porque después de que la quemadura solar se desvanece, el daño duradero permanece".

Las quemaduras solares aceleran el envejecimiento de la piel y son la causa principal en la mayoría de los casos de carcinoma de células basales, carcinoma de células escamosas y melanoma, la forma más mortal de cáncer de piel, subraya la fundación estadounidense.

Por lo tanto, las quemaduras solares en nuestra piel es una muy mala noticia, es la cruz de la moneda en verano,la cara es que las podemos prevenir por completo. Y para ello, el mejor momento es empezar hoy mismo.

No todos resistimos igual el sol, algunas personas son más propensas a las quemaduras solares por tener la piel más clara, pero eso no quiere decir que los de piel más oscura no se vayan a quemar si no toman precauciones. Incluso, nos podemos quemar un día nublado, cuando el sol no brilla. Esos días, hasta el 80 por ciento de los rayos UV (ultravioletas) pueden penetrar las nubes.

Por ello, la Fundación de Cáncer de Piel de Estados Unidos, subraya que debemos protegernos todos los días del año.





Si no proteges tu piel del sol, puedes padecer estos problemas:

El daño a la piel se acumula con el tiempo, comenzando con la primera quemadura solar y si no la cuidamos y nos exponemos a los rayos solares, las consecuencias pueden ser muy perjudiciales, aparecerán arrugas y el envejecimiento será mucho más acelerado porque los rayos UV desgastan las células que se encargan de proteger naturalmente nuestra piel.

Estos son solo algunos de los problemas que nos puede causar tomar el sol sin protección y en exceso:

Manchas en la piel que no desaparecen con el tiempo. Pueden evitarse empleando un protector solar recomendado para tu tipo de piel

en la piel que no desaparecen con el tiempo. Pueden evitarse empleando un protector solar recomendado para tu tipo de piel Quemaduras, es la principal consecuencia cuando no nos protegemos lo suficiente. Las quemaduras nos provocan dolor, escozor para terminar despellejándose

es la principal consecuencia cuando no nos protegemos lo suficiente. Las quemaduras nos provocan dolor, escozor para terminar despellejándose Deshidratación, las células que se queman tras la exposición solar tienen que ser reemplazadas por nuevas y, eso hace que la piel pierda la humedad y los aceites esenciales

las células que se queman tras la exposición solar tienen que ser reemplazadas por nuevas y, eso hace que la piel pierda la humedad y los aceites esenciales Envejecimiento prematuro, aparecen l as arrugas que son una consecuencia directa de la exposición prolongada al sol en el tiempo

Aparición de Melanomas, tumores formados por la concentración en exceso de melanina, cuya forma es desigual y pueden desencadenar en un cáncer de piel.

Cáncer de Piel que se genera cuando las células empiezan a crecer de manera descontrolada

que se genera cuando las células empiezan a crecer de manera descontrolada El sol puede causar problemas en los ojos como cataratas. Las gafas de sol son una opción muy recomendada para proteger tus ojos de los rayos UV.





¿Cómo debemos tomar el sol?

En Convive con el sol, la Academia Española de Dermatología y Venereología, aporta herramientas para que desarrollemos conocimientos, actitudes y hábitos saludables en fotoprotección desde la infancia.

El NIH, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, recuerda que los rayos solares son más fuertes entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Que atraviesan la ropa de color claro, los parabrisas del automóvil, las ventanas y las nubes y, además, se reflejan en la arena, el agua, la nieve, el hielo y el pavimento.

Y para evitar problemas aconseja que cuando vayamos a exponernos al sol en la piscina, en la playa o en el monte, usemos sombrero de ala ancha que dé sombra alrededor de la cara, el cuello y las orejas. Las gorras de béisbol y los visores solo protegen algunas partes de la piel.

Es importante que nos pongamos gafas que filtren los rayos UV para protegernos los ojos y la piel que los rodea.

Para evitar quemarnos mejor usar mangas largas y pantalones largos. Las telas oscuras y de tejido más cerrado son las mejores. Algunas telas contienen factor de protección ultravioleta (UPF). Mientras más alto el número, mayor es el factor de protección solar.

Y no podemos olvidar los fotoprotectores con un factor SPF mínimo de 15, pero mejor cuanto más alta sea la protección que llega en algunos productos a 50. Para que sean más efectivos hay que aplicar la crema sobre la piel que vamos a tener expuesta al sol, 30 minutos antes de estar al aire libre. Esta acción la debemos repetir cada 2 horas o después de nadar o sudar.

Vídeo





Tenemos que prestar especial atención a niños y ancianos. Los bebés menores de seis meses no deben tener contacto directo con el sol. Y no hay que olvidar beber abundante agua antes, durante y después de la exposición solar, aunque no tengamos sed.





Acaba de empezar julio, el mes con mayor cantidad de radiación solar, por lo que debemos tener cuidado si queremos que nuestra piel esté en las mejores condiciones para toda la vida.