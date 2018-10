“La primera noticia la recibo de España. Me mandan un mensaje de texto que decía: 'Un carro nos embistió y nos sacó de la carretera. Hay tres en el hospital. Uno no sabemos dónde está'. Yo me puse a llamar a Oswaldo pero nunca cogió el teléfono”. Así ha confesado Ofelia Acevedo, viuda del opositor al régimen de los Castro Oswaldo Payá, cómo vivió la muerte de su marido. Junto a su hija Rosa María Payá ha presentado este martes en 'Herrera en COPE' el libro “La noche no será eterna”, una obra inédita del fallecido opositor con propuestas para sacar a los cubanos de la situación política actual.

La familia de Payá, también fundador del Movimiento Cristiano Liberación en 1988, ha afirmado que el accidente de automóvil en el que él y el también disidente Harold Cepero murieron el 22 de julio de 2012 fue provocado por agentes del régimen castrista. “Seguir catalogando el atentado como un accidente es utilizar las palabras de un régimen que amenezaba la vida de mi padre”, han expuesto.

Del candidato al Nobel de la Paz, Ofelia Acevedo ha dicho que “dedicó su vida a buscar un tránsito hacia la democracia”. Su viuda ha precisado que “nunca se planteó salir de Cuba” porque quería servir a su pueblo. “En la fe encuentro toda la fuerza”, solía decir él.

La viuda y la hija del opositor no encuentran diferencias entre los Castro y Díaz-Canel. Como han señalado, el nuevo presidente de Cuba está ahí puesto por Raúl Castro y es miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) desde 1997.