Eva González, la abogada que ha puesto en jaque al Gobierno holandés: "En España prefiero no meterme"

Los holandeses tendrán que elegir nuevo Gobierno el próximo mes de marzo. Unas elecciones anticipadas a las que se han visto abocados tras el escándalo que ha salpicado a todo el Ejecutivo de Mark Rutte.

Un escándalo destapado por la abogada española, de origen extremeño, Eva González Pérez, que lleva viviendo en los países bajos desde los dos años cuando sus padres, emigrantes en Holanda, se la llevaron con ellos después de dejarla tras nacer en 1973 con su abuela en San Martín de Trevejo, un pueblecito de la Sierra de Gata en Cáceres.

Eva lleva,por lo tanto, viviendo 46 años en Holanda donde ejerce su profesión, la abogacía. Un trabajo con el que ha conseguido que se restituyera el honor de miles de inmigrantes, 26.000 padres, a los que se les acusaba de fraude al recibir subvenciones que no le correspondían. Un caso que la abogada extremeña comenzó a investigar en 2014 y que 7 años después ha llevado a todo un Gobierno, el de los Países Bajos, a presentar su dimisión y convocar elecciones, pese a la pandemia por coronavirus.

El caso ha hecho ganar notoriedad a Eva González, que sin restar importancia a su trabajo, asegura que pese que al principio se sintió sola, después ha sido un trabajo de muchas persona. "El caso llega a mis manos porque mi marido tiene una guardería y las personas afectadas eran los padres que llevan a sus niños a las guarderías. Les quitaron el subsidio y empecé a mirar las cartas que les habían enviado y ver lo que pedían. El problema estaba en dar las explicaciones de por qué pedían la documentación y la devolución de las ayudas. Decían que no tenían derecho a ellas y aunque fueras y enseñaras lo que enseñaras decían que no tenías derecho y al pedir el por qué no te lo decían, solo te obligaban a devolver el dinero y si te habían dado 6.000 euros pues lo tenías que devolver", cuenta la abogada a Carlos Herrera en "Herrera en COPE".

No hay que pasar por alto, como detalla Eva que " en Holanda los costes de las guarderías son altísimos y la factura puede ser de 2.500 euros al mes dependiendo de los hijos que tengas. Lo que pasó es que la gente con menos ingresos les daban una ayuda más alta".

Al ver lo que estaba pasando con los padres que llevaban a sus hijos a la guardería de su marido, " dejé todos los casos que llevaba y me centré en este caso: en la ley de Hacienda pone que si tú sospechas de alguien no le puedes parar, pero le tienes que decir te voy a parar no definitivamente, me das la información y aquí pararon totalmente el subsidio. Y no cumplían con el artículo de entregar la documentación y el Estado debe darte la explicación y una decisión y hay familias que han pasado dos años sin que le dieran una explicación y cuando iban a juicio no le daban todos los papeles al juez y ahí vi que estaban tapando algo".

En otro país como España un caso similar se habría solucionado con la dimisión del ministro del asunto y en Holanda ha hecho caer a todo un Gobierno, "porque vino una comisión parlamentaria que investigó todo y han visto tantas irregularidades que se va todo el Gabinete. Ahora está gobernando un gabinete intermedio hasta que se celebren las elecciones siguientes".

Un hecho tan excepcional que ha dado mucha notoriedad no solo en Holanda sino en Europa a esta abogada que no se siente tan importante, "no, no me considero tan importante, ser la persona de moda, este caso ha sido trabajdo por muchas personas empecé en 2014 más sola que la una, pero en el 2016 y 2017 empezaron a ayudarme desde Hacienda y el Defensor del Pueblo y al final la prensa y los parlamentarios que son los que han pedido al Gobierno los papeles" y descarta que la pongan una estatua como ha pedido una diputada holandesa, "no eso sería mucho honor, hay que hacer todo por la ley, ese es mi trabajo y procurar que se cumpla".

"Nunca me he sentido emigrante"

Eva ha construído una vida en Holanda con su marido, de origen turco y sus hijos. Pero no olvida España. "Vamos al pueblo dos veces al año. Me dedico a estar con mi madre, con la gente del pueblo, nos vamos un par de días al sur y nos dedicamos a estar allí".

Porque la madre de Eva - su padre ya falleció, volvió a Cáceres, a San Martín, "porque mis padrse siempre querían volver a España". Una España que siempre llevaron muy dentro aunque Eva nunca se sintió emigrante, "como niña no te das cuenta de cómo fue de duro para ellos cuando emigraron; yo era niña, iba a la escuela y siempre me he sentido respetada por todas las personas y han sido holandeses los que me han ayudado a destapar esto, no es holandeses contra nosotros, no gracias a los holandeses hemos luchado por la justicia".

En España prefiero no meterme

En mayo de 2019, el Gobierno holandés envió a todos los clientes de Eva a los que habían acusado de fraude injustificadamente una carta en la que les pedían perdón, "algo", dice Eva que "no era justo, es cuando ves que han hecho algo malo y pides perdón porque todo el Parlamento te ha forzado para hacer eso".

¿Ocurriría algo parecido en España? Si tuviera sospecha de ellos ¿se pondría a investigarlo? "En España prefiero no meterme, no ejercería de abogada porque no sería posible tampoco", pero añade, "el Gobierno no es trasparente y han tenido muchas reacciones de gente que me dicen “vente para aquí”, un Gobierno debe ser trasparente para sus habitantes".

De momento, Eva González Pérez va a seguir viviendo en Eindhoven y ejerciendo la abogacía en esta localidad holandesa donde reside. Pero eso no la hace sentirse menos españolas, "me gusta vivir la vida" y para aquellos jóvenes que quieran salir fuera a trabajar si no encuentra un hueco en España les dice, "si quieres salir a trabajar fuera de donde estás les diría que trabajes porque si no aquí les costaría encontrar trabajo".