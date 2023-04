"Estoy alucinado": el incidente que vivieron los vecinos de Valladolid junto al alcalde en plena inauguración

Estamos en tiempo de precampaña electoral por las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo. Son momentos de muchos nervios, de hacer lo que no se ha hecho, y de correr a toda prisa para conseguir los máximos votos posibles en el menor tiempo. Ante esta situación, y días previos a que se publique en el BOE la convocatoria, los diferentes partidos políticos se han puesto a inaugurar a lo loco, y se han hecho la foto eninstalaciones y obras que, por unas cosas o por otras, podríamos decir que han resultado fallidas. En 'Herrera en COPE' hemos repasado alguna de ellas en distintos puntos de la geografía española, y en le siguiente audio lo puedes escuchar.

Por ejemplo, en 'Herrera en COPE' hemos analizado lo que ocurría en Valladolid. Las protagonistas han sido unas escaleras mecánicas y un ascensor de la ladera norte de Parquesol. Una instalación que estaba considerada como un proyecto muy ambicioso en la ciudad y uno de los más importantes. Sin embargo, no todo salió como se esperaba y hasta el propio alcalde lo sufrió justo en el estreno de esta obra. Puedes escuchar lo que le ha sucedido en el audio de la imagen de arriba. A continuación te contamos el resto de obras fallidas que ha habido en algunos lugares de España en estos meses previos a las elecciones.

Resto de instalaciones fallidas

Según una resolución de la Junta Electoral, desde este miércolesno se podrá repartir material gráfico (libros, revistas, folletos, cuadernos, catálogos, etc.), tampoco se podrán enviar correos electrónicos o SMS ni insertar anuncios en los medios de comunicación con alusiones a los logros obtenidos de los partidos políticos. Solo se permitirán las campañas de interés público pero sin connotaciones electoralistas como, por ejemplo, las de la Dirección General de Tráfico. Ahora bien, en estas últimas semanas los partidos no han parado de estrenar algo cada día: un parque infantil, unos juzgados y, por supuesto, rotondas.

Por ejemplo, en Badajoz. El lunes pasado la ministra de Justicia, Pilar Llop, inauguraba la Ciudad de la Justicia, pero no será hasta noviembre, es decir, hasta dentro de medio año, cuando se celebren los primeros juicios en esas instalaciones. Al parecer, se estrenó un edificio que no tendría que haberse inaugurado. Eso sí, la foto quedó estupenda con Pilar Llop, el presidente de la Junta, Fernández Vara, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Un hecho que ha indignado a los pacenses.

Otro ejemplo claro es que el que ocurrido en la Comunidad deMadrid con las bicis públicas. El ayuntamiento de la capital vendió a bombo y platillo la ampliación del sistema de bicicletas público de la capital de España. Para promocionarlo se daban cuatro meses gratis a los abonados actuales, cinco para los nuevos abonados anuales y una primera media hora sin coste para los usuarios ocasionales, y ha sido un verdadero caos: las bicicletas desaparecen literalmente. Para escuchar todas estas instalaciones fallidas y lo que ha supuesto para la ciudad, puedes escuchar el audio completo del programa de 'Herrera en COPE' a continuación.

"Por un puñado de votos"

Cabe destacar que, este año, es un año electoral, puesto que también hay elecciones generales a finales del 2023. Carlos Herrera, director de 'Herrera en COPE', entrevistaba la semana pasada a Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, que valora los acuerdos del Gobierno de Pedro Sánchez con Bildu respecto a los presos de ETA a cambio del apoyo de la formación vasca a iniciativas del Ejecutivo. Además, daba algunas claves para las próximas elecciones. Descúbrelo en el siguiente vídeo.

