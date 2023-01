Este es el trastorno que podrías estar padeciendo por tu forma de hablar: atento a los síntomas

Los padres de Luis saben que algo no marcha bien. El niño está sano, bastante alto para sus casi cuatro años, pero tiene la extraña manía de repetir cada palabra o frase que ellos le dicen. Cuando empezó a hablar apenas le dieron importancia. Todos los niños lo hacen, repiten lo que les dicen sus padres (al fin y al cabo, así aprendemos a hablar). Pero ahora sí, porque Luis no deja de repetir, de forma inconsciente, la ultima palabra o la última oración que ellos acaban de pronunciar. Muchas veces, cuando le preguntan algo, parece que Luis no sabe que contestar y lo que hace es repetir la frase o simplemente la última palabra que ha escuchado.

Alguna vez, puede que te haya llamado la atención alguna persona así, sobre todo niños, que repiten palabras o frases de manera inconsciente o involuntaria. Palabras, oraciones que nosotros les hemos dicho primero al preguntarles por algo o sencillamente les hemos dicho cualquier cosas.

Muchas veces pueden repetir la frase completa o, simplemente, repetir la última palabra que han escuchado. Esto tiene nombre y está estudiado por los especialistas. Se llama “ecolalia” y lo habitual es que sea consecuencia de un problema de comprensión, por el cual el niño no están entendiendo bien cual es la pregunta o qué es lo que le queremos decir.

Lo habitual es que este eco de las palabras que un niño escucha y repite después, sea una fase más en la adquisición normal del lenguaje. Se observa en bebés y niños pequeños, y a medida que el niño crece, la frecuencia de la ecolalia disminuye. Pero ¿Qué pasa cuándo no se abandona, cuándo se alarga en el tiempo?. Puede ser que exista un trastorno, aunque no siempre es necesario corregirlo o eliminarlo. Pasa, por ejemplo, en el caso de los niños con autismo. La ecolalia es un síntoma común en niños con autismo y otros trastornos del desarrollo neuronal.









"Hay entornos que pueden ser más propicios"



Aunque en algunos casos puede ser funcional y, por tanto, una muestra de que el niño tiene intención de comunicarse. Algo que no deja de ser positivo. Sin duda, es un asunto tremendamente interesante, piensa que uno de cada 160 niños padece un trastorno del espectro autista, con muchos matices sobre las causas por las que aparece, cómo manejarlas y en qué casos se deben corregir.

"La ecolalia es un trastorno del lenguaje que se refiere a la repetición de la palabra que se acaba de escuchar de otra persona. Suele aparecer como una fase en el desarrollo del lenguaje. Aunque otras veces también forman parte de trastornos psicológicos o neurológicos como el autismo", comienza explicando Arancha Arroyo, psicóloga del área de investigación de Autismo España.

"Hay dos tipos: ecolalia inmediata o ecolalia retardada. En el caso de la ecolalia inmediata es cuando una persona repite una palabra o frase inmediatamente después de haberla escuchado. Y la ecolalia retardada consiste en repetir palabras de forma posterior", cuenta la experta.

"Son conductas que pueden señalar que a una persona le cuesta entender o procesar el lenguaje, ya que puede ser su forma de comunicarse o expresarse. Pero esto también tiene algo positivo, ya que puede cumplir un propósito comunicativo. Aunque hay otros casos en el que no lo hacen para comunicarse y repiten las palabras como una forma de aliviar el estrés como una conductor autoestimulatoria", agrega.

Esto puede ser tan perjudicial como beneficioso: "Depende de la situación. También hay entornos que pueden ser más propicios. Puede ser beneficioso que el niño utilice la ecolalia no funcional como forma de regulación, para enfrentarse a situaciones que le generan ansiedad. En este caso, deben ser respetadas. Pero cuando se da una ecolalia que impide que la persona se comunique de manera afectiva o le impide participar en actividades de su vida diaria, sí hace falta intervenir (...) Esta estructura se usa para que una persona pueda autorregularse".