Estas son las claves para hacer compras inteligentes durante el Black Friday

Hoy te vamos a dar 5 consejos imprescindibles para que te puedas ahorrar unos cuantos euros aprovechando el Black Friday (o viernes negro si no te gusta como suena en inglés), la famosa campaña de ofertas y descuentos que comienzan a las 12 de la noche del 25 de noviembre. Y como de grandes son los descuentos que siempre miramos alguna cosa que nos interesa para comprarlo en estas fechas, como una televisión o unas zapatillas para correr.

7 de cada 10 españoles, el 70 por ciento, van a aprovechar las ofertas del Black Friday para comprar los regalos de Navidad. Y, se estima que en este 2022 van a gastar de media unos 200 euros. Y la tecnología va a ser, por un año más, el sector líder de los productos más demandados, mientras que la ropa y los juguetes lideran también el top 10 de las compras del Black Friday.

Sin embargo, estas campañas y descuentos tienen una cara B: el riesgo de caer en las compras compulsivas, especialmente ante la facilidad de comprar online. Tal es el peligro que hay casos en que las compras compulsivas pueden volverse una adicción. Y es que, para evitar entrar en esa espiral, vamos a darte algunos consejos para las compras, tanto para el Black Friday como las compras diarias.

Calcular un presupuesto específico para las compras

La directora del máster de comercio electrónico de la Universidad Internacional de La Rioja, Nuria Puente, explica que "cada uno tiene que ser un poco consciente de cuál es su economía y de saber cuánto dinero puede destinar a este tipo de compras". Sobre todo tenemos que tener muy claro a lo que vamos para poder resistir a "los impactos publicitarios, que en esta época son muchos", agrega.

Definir una lista de deseos priorizada

"No es tanto poner un límite de productos como saber cuáles son para ti más importantes", explica Nuria. De forma que si tú tienes cierta cantidad para gastar, y ahora que los precios han subido, al final es importante que veamos que productos podemos dejar fuera de la compra en caso de que el presupuesto que tenemos no alcance para todo.

Analizar la evolución de los precios

Es muy importante hacer esto en los meses previos. Esto es clave para saber si antes de hacer la rebaja se dedican a subir el precio de los productos. "En muchos comercios pasa. No en todos, afortunadamente. Pero, en muchos casos, vemos más subidas que bajadas. Por eso es más importante comprar con conocimiento", comenta la experta. "Podemos apoyarnos en diferentes comparadores online", ha añadido.

Utilizar cupones de descuento

"Son herramientas que nos sirven de puerta de entrada a los comercios", explica Nuria. Un ejemplo de esto es que podemos querer comprar algo en un centro comercial, pero usando una de estas herramientas, podemos comprar en dichos comercios y, al cabo de unos días, nos devuelven cierta cantidad de dinero de lo que hemos gastado.

Compra en comercios que te permitan hacer la devolución

No siempre ocurre. Pero en el caso de que el producto no funcione o, que al final no nos convence, queremos recuperar nuestro dinero. "Hay que ver muy bien todas las condiciones de compra, políticas de precios, cambios y devoluciones. Ahora se estila mucho el tema de cobrar por esas devoluciones. Entonces hay que leer muy bien la letra pequeña", explica Nuria. Siempre podemos devolver el producto, porque está en la Ley de Comercio Electrónico, pero siempre hay que ver las fechas, las condiciones, quien paga el envío, etc.