"No hubo esa noche": el dato que desmonta una de las principales teorías sobre la huida de Tomás Gimeno

Han transcurrido 5 semanas desde la desaparición de Tomás Gimeno y sus hijas en Tenerife. Una investigación que avanza con dificultades y que lamentablemente, sigue sin resolver el paradero de Anna y Olivia. En 'Herrera en COPE', la periodista Cruz Morcillo ha explicado las teorías que manejan los investigadores sobre la desaparición de las niñas.

Morcillo cree que es pronto para asegurar que las niñas están muertas, pero los indicios apuntan a ello: "Tú les conoces, los investigadores son muy reacios a llevar malas noticias, sobre todo cuando no hay algo absolutamente fiable y demostrable. El escenario de la casa no es violento, no se ha encontrado absolutamente nada que apunte a eso. Tampoco en el coche, tampoco en la barca, pero evidentemente, las puertas se van cerrando, los días van pasando. Él sale con unos petates enormes que tiene que dar hasta tres viajes, ya lo sabemos, a las 21.50 del puerto y, en la bocana, cuando le sorprende una patrullera de la Guardia Civil poco antes de las 23.15 no lleva nada. Absolutamente nada. Y eso es lo que está buscando evidentemente el barco de la Guardia Civil. Está buscando esos petates".

Morcillo ha recordado que la Policía y la Guardia Civil están desplegando todo su potencial para intentar dar con el paradero de las pequeñas y también de Tomás Gimeno. Una investigación que no se limita a España, sino a todo el planeta. Sin embargo, un detalle rompe con la teoría de que Gimeno puedo ser ayudado a escapar aquella noche. Y es que, según la investigación, no hubo ningún barco en la zona la noche de la desaparición: "No han dejado de buscarlas. Todos los policías y guardias civiles repartidos por el mundo se han tocado. Todos los enlaces de nuestros alrededores, todos los barcos que pudieron estar en la zona. No hubo barcos en la zona esa noche. E insisto, cuando vuelve al puerto de ese primer viaje y antes de decirle 'no vas a volver a verlas' a su expareja, esos petates no están".

36 días sin Anna y Olivia

El buque oceanográfico "Ángeles Alvariño" seguirá con la búsqueda de Anna y Olivia durante la próxima semana. Una búsqueda de ocho días que abarca más de diez millas cuadradas frente a las costas de Tenerife. Se trata de la zona en la que Tomás Gimeno estuvo la noche de la desaparición, según indica el posicionamiento del móvil.

A bordo del Ángeles Alvariño están siempre dos agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que dirige la investigación, que se van turnando cada ciertas horas, dado que la búsqueda bajo el mar se desarrolla de día y de noche.

Este buque oceanográfico realiza una prospección con sonda multihaz con el que, a una velocidad reducida, va realizando varias pasadas sobre un mismo punto, con lo que se gana en resolución.

La sonda multihaz permite hacer una cartografía con una batimetría precisa que facilitará el posterior trabajo del robot submarino, según consta en la información facilitada por la Guardia Civil.