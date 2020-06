La escalofriante profecía de Rosa Díez sobre el futuro de España: "Vamos camino de eso"

Rosa Díez ha sido esta semana noticia porque la exdiputada ha presentado un escrito en el que denuncia ante la Fiscalía General del Estado a la totalidad del Gobierno y a Fernando Simón por ocultar deliberadamente la necesidad de llevar mascarilla para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Según la ex líder de UPyD, Sánchez no ordenó el uso obligatorio de mascarillas antes del 20 de mayo por una cuestión de "imagen" ante el desabastecimiento de material sanitario en el mercado en esos momentos. "Pido a la Justicia que investigue si hubo un delito de prevaricación por omisión por parte de Fernando Simón y del Gobierno. El propio Simón dijo que no se autorizó la obligatoriedad de las mascarillas antes de esa fecha porque no disponían de ellas. Todo el mundo dijo que eso era de juzgado de guardia. Pero como nadie lo llevó al juzgado de guardia, yo como ciudadana he presentado una denuncia", ha señalado Díez. "Si no había mascarillas, tendrían que haber establecido desde el principio mecanismos para que la gente se protegiera y fabricarlas", añade.

Díez también ha dejado un vaticinio escalofriante durante su intervención en "Herrera en COPE" este viernes. Después de que Sánchez presumiera de que 21 millones de personas habían pedido información sobre el ingreso mínimo vital y que Yolanda Díaz sacara pecho por tener la mayor cifra de personas cubrando el subsidio de desempleo de la historia, la exdiputada ya no tiene dudas de que Sánchez e Iglesias están trazando el "modelo de la Venezuela de Maduro". "Quieren una sociedad subsidiaria que es dependiente. Gente que no es libre, porque el subsidio te hace 'esclavo' de quien te lo regala. Estamos caminando sin querer darnos cuenta hacia lo que pasa en Venezuela. Y no queremos verlo porque pensamos que no va a pasar. Suena exagerado, sí. Hasta que percibes que ya ha ocurrido", advierte Díez. Además, difiere de Felipe González sobre que el Gobierno parece un camarote de los hermanos Marx. "El problema real es cuando se ponen de acuerdo para diseñar esta sociedad cautiva que poco tiene que ver con las sociedades libres y plurales del resto de la UE", ha contado.

De momento, Díez ve diluida la separación de poderes. "En la España de Sánchez, la fiscalía defiende a los delicuentes y el Gobierno persigue a los jueces", dice. Y se asusta por las palabras del ministro de Justicia asegurando que nuestro país atraviesa una "crisis constiuyente". "Quieren cargarse la Constitución. No a través de la reforma, sino desde la puerta de atrás. Su objetivo es demoler el sistema del 78 al margen de la voluntad de los españoles", ha concluido.

Sánchez presumió ayer en su #AlóPresidente de q haya 21 millones de españoles han pedido información sobre el nuevo subsidio, q eso es es renta llamada vital. Estar orgulloso de tener la mitad de la población en expectativa de supervivencia dice mucho de la calaña del tipo. — Rosa Díez (@rosadiezglez) June 8, 2020

Lola, la de Villarejo, pide el archivo de la causa contra Franco, el del PSOE. Entre bomberos, no pisarse la manguera. Las instituciones europeas deben conocer el atracó a la justicia q está perpetrando Sánchez el de los 43000 muertos e Iglesias, el de los ancianos abandonados. pic.twitter.com/1FUe8jlFvE — Rosa Díez (@rosadiezglez) June 8, 2020