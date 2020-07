Enrique Maya, alcalde de Pamplona: "El impacto de suspender los Sanfermines es de 100 millones de euros"

Si no fuera por el Covid, Pamplona estaría hoy ultimando sus Sanfermines, unas fiestas que deberían de empezar este mismo lunes. Pero este año no habrá ni chupinazo, ni encierros, ni corridas, se han suspendido todos los actos. No obstante, temiendo posibles aglomeraciones, desde el ayuntamiento han impulsado una campaña con el lema "#Los Viviremos" en 2021 para pedir a la población responsabilidad y prudencia.

En 'Herrera en COPE', Enrique Maya, alcalde de Pamplona ha reconocido la "tristeza y el mazazo" que supoen la suspensión de los Sanfermines.

Enrique Maya ha insistido en la necesidad de "sensibilizar a la ciudadanía" para que actúe con responsabilidad en unas fechas que deberían deser festivas en circunstancias normales y ha pedido a quienes tengan pensado acudir a Pamplona “que no lo hagan” y a los pamploneses “que se comporten como hasta ahora, con responsabilidad, evitando aglomeraciones, cumpliendo con las distancias de seguridad, utilizando las mascarillas, y respetando los aforos”.

Además ha dejado claro que no se van a autorizar almuerzos en la calle, “habrá controles policiales para que se cumpla”.

No obstante el alcalde se ha mostrado “esperanzado” en que la situación se mantenga bajo control, porque según ha señalado “hay unidad en la ciudad, a nivel político y a nivel de peñas”.

PANCARTA

Enrique Maya tan solo ha lamentado “el enorme borrón que supone la pancarta con la cara del asesino de concejal Tomás Caballero, que indigna a la ciudad. Reconoce que “ha provocado una reacción muy importante en contra por parte de la ciudad” y lamenta que la propia peña que la colocó y la Federación de Peñas “digan que se trata de libertad expresión”. “Estamos indignados”.

Explica que este jueves la hija de Tomás Caballero "tuvo en una intervención para enmarcar en la historia del salón de plenos de Pamplona", si bien la de el ex alcalde de la ciudad, Joseba Asiron "fue terrible justificando esa pancarta”.

ORGANIZAR LOS 'NO SANFERMINES'

En su opinión resulta más “difícil” organizar los 'no Sanfermines' de este año que los propios Sanfermines. “Es la primera vez y es muy complicado, pero la policía como siempre está perfectamente coordinada"

IMPACTO ECONOMICO SANFERMINES

El impacto en la ciudad de la suspensión de los Sanfermines ha sido “muy grande”, reconoce el alcalde, “Podemos hablar de 100 millones de euros, que es la mitad del presupuesto del Ayuntamiento de un año”. Además, “para muchos locales un 40 % de sus ingresos vienen de estos días" por eso, señala “desde el Ayuntamiento hemos activado medidas como reducir o eliminar el pago de impuestos o no cobrar las tasas de terrazas”.

ALSASUA

Enrique Maya se ha referido también a los tres de los condenados por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua en octubre de 2016 que han obtenido el tercer grado. “En Navarra existe presión no por parte de los radicales. Siguen existiendo actitudes violentas y Alsasua es un tristísimo ejemplo. En muchísimos lugares de Navarra y en muchos pueblos no puedes expresarte cómo quieres expresarte y no puedes llevar una en la muñeca una banderita España porque te marcan y te acosan. Se está queriendo blanquear algo intolerable”, ha concluido.