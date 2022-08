La enorme sequía genera incertidumbre con el arroz: "No es viable importar. Perderíamos un nicho de mercado"

Está siendo un verano atroz con las numerosas olas de calor. Por si fuera poco, la enorme falta de precipitaciones durante todo este año ha provocado que las producciones de alimentos estén duramente afectadas. De hecho, producciones como el vino han visto adelantadas sus cosechas al mes de junio y julio, algo anormal. En Herrera en COPE, Jon Uriarte y Ángel Correas han conocido de primera mano cómo han trabajado en estos últimos meses los cultivadores de diferentes productos. Como Salvador Espinosa, capataz de una vendimia en Jerez de la Frontera, donde ha afirmado que "es complicado conseguir un perfecto equilibrio entre la lluvia y la viña si no llueve". En esta vendimia en concreto, Espinosa explica que está habiendo problemas con las uvas, ya que muchas aparecen con la cara exterior madura, pero la parte en la que está tapada por la naturaleza no, lo cual él añada una explicación: “La planta, cuando teníamos un año muy seco, llovió copiosamente en primavera y en su plan estratégico decidió añadir más racimo. Al final, la planta tiende a protegerse ella en vez de sus frutos. Entonces, con las altas temperaturas, la fruta no terminará de llegar a su punto más óptimo de maduración”.

Con los cultivos del arroz pasa una situación un tanto más crítica. Y es que, directamente, no se puede producir arroz. En toda España está habiendo una crisis arrocera por culpa de las enormes sequías que impiden producir este nutritivo alimento. Ángel García, productor de arroz en Extremadura, vaticina el final del negocio: “Somos la segunda comunidad productora de España y seguramente desapareceremos, porque de las 21.000 hectáreas que tendríamos que regar, solo se ha llegado a 3.000 y no podemos sembrar”.

Producción de arroz en uno de los campos de Extremadura cuando no había sequía.





Otro productor arrocero que ha pasado por el programa de Herrera en COPE es Emilio Camacho. Él, al igual que otros compañeros, no ha podido echar ni una sola semilla de arroz en sus 8 hectáreas que posee en Don Benito. Camacho, además de poseer estas tierras, también se encarga del proceso de recogida, lavado y distribución del arroz, donde también ha visto parada por la imposibilidad de sembrar. “Vamos a tener un año de parada total y absoluta del arroz en la Vega del Guadiana”, afirma Emilio Camacho. Esto, evidentemente, afecta al precio de este producto: “El año pasado, al arroz se le quitó en torno a los 410 y los 425 euros por tonelada cosechada. Ahora, con la escasez de producción, si es cierto que en las industrias no se está hablando de precios, pero, para poder cubrir los gastos de producción, se colocaría a los 570 euros”.

Por otro lado, Ángel García comentó en el programa la posibilidad de que España importe arroz de otros países. “Aquí tenemos un acuerdo con las empresas del sudeste asiático, como Myanmar o Camboya. Esto hace que se inunde en la Unión Europea de producción de arroz importado”. No obstante, Emilio Camacho explica lo que supondría esta decisión: “El problema de dejar de producir arroz en Extremadura es que, para la industria española, el arroz extremeño es necesario para que ellos puedan industrializar la mercancía y poder exportarla. Hay que recordar que España también exporta arroz blanco a otros países europeos y lo que nos preocupa es que, con la falta de producción de arroz, perderemos un nicho de mercado con una posible importación”.