La enfermera que alquiló un avión para hacer 2 oposiciones el mismo día: "Tengo el mismo sueldo que los demás"

Tres enfermeras y un enfermero de Ourense se presentaron este domingo por la mañana a la oposición de Enfermería en Madrid y por la tarde se examinaron en el recinto ferial de Silleda, en Pontevedra. Para estar en los dos sitios en el mismo día alquilaron un avión privado para cuatro pasajeros. Tras una jornada extenuante, este lunes ha sido entrevistada en 'Herrera en COPE' Mercedes Gómez, una de las candidatas.

Según ha dicho, están “contentos”, aunque de momento no saben los resultados ni si tendrán o no plaza. Gómez ha manifestado que su pasión es la Enfermería, de ahí el periplo que han tenido que hacer para concurrir a las pruebas.

Tras coger taxis, coches y volar en avión, la enfermera se ha defendido de quienes los han criticado apelando a que son “niños ricos” por valerse de este medio de transporte para presentarse a las oposiciones celebradas en Galicia y Madrid.

“La única opción era coger un avión. Es una anécdota simpática, pero hemos sido muy atacados. Yo soy una funcionaria con un sueldo igual que el resto. Si fuera rica no me habría ido el día anterior en coche y me habría hospedado en el Hilton”, ha alegado.

Sobre los exámenes, ha dicho que está contenta con el organizado en Madrid, no tanto con el del Servicio Gallego de Salud. “¡Qué bien que me fui a Madrid porque creo que no tengo opciones”, ha señalado.

Tras esta jornada, la enfermera ha dicho que sus compañeros se fueron a celebrarlo, pero ella estaba tan cansada que se marchó a su casa a descansar junto a su marido y sus hijos.