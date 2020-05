Emperador, el pueblo más pequeño de España que vive un doble confinamiento

Nos encontramos en la fase 0 del desconfinamiento a la espera de saber en unos días si desde el próximo lunes nuestra comunidad autónoma o ciudad podrá pasar a la fase 1. Ahora podemos salir a pasear y hacer deporte, pero no todo es tan fácil para algunos. Es lo que ocurre en Emperador, un pueblo valenciano, el más pequeño de toda España.

Emperardo mide de punta a punta 600 metros, tiene 10 calles y ninguna de ellas mide más de 200 metros, no llega a los 700 habitantes y si todas salieran a la vez no cabrían. Pero hay más, en esta fase en la que nos encontramos los vecinos no pueden salir de su municipio.

Además, en Emperador hay una gran afición al atletismo, tiene su propio Club de Atletismo ‘Grupo de Correr Emperador’ con más de 60 socios.

Su alcalde, Alberto Bayarri nos describe en ‘Herrera en COPE’ cómo es su pueblo “un pueblo pequeñito, con 10 calles, 33.000 metros cuadrados, el pueblo más pequeño de España y el más densamente poblado porque casi cuenta con 700 habitantes”.

Señala Bayarri que “el problema que dice la ley que no podemos salir de nuestro municipio”.

Y esta situación da lugar a distintas anécdotas entre la gente del pueblo, como el caso del atleta Gregor Aldea, presidente del Club de Atletismo, atleta profesional que se ha tenido que hacer un circuito de no más de 1km y está dando vueltas por todo el pueblo para poder entrenar. Otros, dicen que se marean cuando salen a pasear o a correr de tantas vueltas que dan.

En Emperador tienen una cafetería dentro del pueblo “a la que estamos intentando dar todas las ventas posibles para que puedan abrir”, cuenta el alcalde; además de una plaza que es el sitio de reunión de la población y una avenida “a la que hace poco ensanchamos la acera y la gente puede pasear por ella”.

El alcalde es consciente de que a la gente “le falta mucha información” y adelante en COPE que ya le han dado permiso para que la gente pueda salir a pasear y correr fuera del municipio.

Y por último nos cuenta la historia de este pequeño pueblo “Emperador se llama así por un comerciante, Agustín Emperador, que en el año 1878 tuvo la brillante idea de montar unas casas y una destilería; y con la bella Alfonsina pidió que esto fuera un pueblo”.