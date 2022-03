La embajadora de EEUU en España: "Nosotros no dictamos la política del Gobierno en temas como el Sáhara"

La embajadora de los Estados Unidos en España, Julissa Reynoso, ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE en un momento especialmente crucial en plena guerra de Ucrania y tras el reconocimiento por parte de Sánchez de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

Compromiso con Ucrania

El viaje de Joe Biden a Bruselas para asistir a la cumbre de la OTAN este jueves demuestra la trascendencia que para el gobierno de EEUU tiene la relación con sus aliados: “El presidente Biden y su equipo estamos enfocados en trabajar con nuestros aliados. La UE y su presencia aquí demuestran la importancia de esas alianzas. La invasión de Ucrania es la prioridad y su presencia en Europa demuestra eso”.

El compromiso de EEUU es con Ucrania, pero también con intentar frenar una escalada del conflicto que nos lleve a una guerra mundial: Vamos a seguir apoyando al pueblo ucraniano y al presidente Zelensky con diferentes herramientas como hemos hecho hasta hoy. Vamos a continuar ese esfuerzo. Eso no tiene ninguna condición. No hay ningún interés por parte de EEUU de entrar en conflicto directo con Rusia ni de aumentar el conflicto. El objetivo es llegar a una paz para la población ucraniana”.

Reynoso ha recordado que la guerra no está saliendo como esperaba Rusia, que preveía una victoria rápida y sencilla: “El objetivo de Putin de que esto fuera un conflicto corto no ha dado resultado. El pueblo ucraniano ha sido mucho más fuerte de lo que él imaginaba y el mundo es testigo de eso. El acompañamiento de la OTAN sigue impulsando esa fuerza colectiva. Los cálculos de Putin no han salido como él se imaginaba, eso es obvio”.

Sobre China, la embajadora norteamericana ha confiado en que el gigante asiático desarrolle posiciones más contundentes contra los crímenes cometidos por Rusia: "China es una nación sumamente importante. Sus gestos hacia Putin en los últimos meses han demostrado una posición no muy productiva. Incluso quieren facilitar ciertas acciones de Putin hacia Ucrania. China puede jugar un papel mucho más importante para empujar la paz de lo que ha hecho hasta hoy. Tomar posiciones más claras sobre los crímenes cometidos por Putin en Ucrania e impulsar un acuerdo de buena fe”.

Reynoso ha evitado especular sobre las medidas que tomaría EEUU en caso de que Rusia usara armas biológicas o nucleares en Ucrania: “El presidente Biden ha dicho que el uso de armas biológicas, químicas o nucleares generaría nuevas acciones por parte de la OTAN, pero no voy a especular qué tipo de acciones serían”.

La embajadora ha respaldado la posición de su presidente de que Putin es un criminal de guerra: “Nosotros vemos lo que está pasando en Ucrania, la violencia sin criterio, sin límite, de Putin hacia esa población y es difícil no llegar a la conclusión de que hay crímenes de guerra siendo cometidos por Putin y su gobierno”.









La relación entre EEUU y España, extraordinaria

Reynoso ha querido desmentir que exista algún tipo de desencuentro entre Joe Biden y Pedro Sánchez. Al contrario, según ha destacado la embajadora, las relaciones entre ambos países son extraordinarias: “Los contactos entre EEUU y España son extraordinarios. Todos los días estamos en contacto a altos niveles con miembros del Gobierno. Un contacto muy fluido y destinado a resolver problemas de todo tipo. El presidente Biden el año pasado recibió a muy pocas personas en la Casa Blanca, pero sí que ha estado en contacto con el presidente Sánchez en otros encuentros, incluyendo cumbres. Ha habido otras ocasiones en las que las conversaciones de Biden con otros han sido dentro del cuadro del G-7, y España no está en ese marco. Pero Biden y Sánchez sí que han mantenido varias conversaciones. Ha habido varias ocasiones en las que Sánchez ha formado parte de conversaciones con Biden”.





EEUU no dicta la política exterior de España

Sobre el volantazo del Gobierno con respecto al Sáhara Occidental, Reynoso ha asegurado que respeta la decisión del Gobierno: “Las posiciones de España con respecto al Sahara Occidental son posiciones internas de España y no me toca valorarlas. El presidente Biden apoya las decisiones de la ONU de avanzar hacia una solución apoyada por la comunidad saharui y creemos que el plan de Marruecos para la región debe ser considerado”.

La embajadora no ha querido entrar a valorar si hay alguna relación entre la visita de la subsecretaria de Estado de EEUU a España y Marruecos y el cambio de postura sobre el Sáhara. EEUU no dicta la política exterior de sus aliados, ha asegurado: “La subsecretaria Sherman es una de las personas más importantes de nuestro gobierno y cuando viaja tratamos diversos temas, pero no voy a entrar en detalle de los diálogos entre la subsecretaria y miembros del Gobierno de Sánchez. Nosotros no dictamos las políticas que debe tener el gobierno hacia temas internos de España”.

Además, no cree que haya una relación entre las relaciones de Rusia y Argelia y la decisión sobre el Sáhara: “Nosotros hablamos con todos los países que podemos. Argelia, Marruecos...tenemos relaciones con todos. Obviamente este tema de Ucrania está al frente de las conversaciones que mantenemos con todos los países del mundo. La relación entre EEUU y España es espectacular. La posición del gobierno español hacia el Sáhara Occidental no influye en nuestra relación”.









Democracia en Venezuela

Sobre el cambio en las relaciones de EEUU y Venezuela, propiciado por la crisis energética, Reynoso ha querido quitarle peso y ha recordado que la prioridad de su país es que vuelva la democracia a Venezuela: “Las sanciones hacia Venezuela continúan. No ha habido un cambio de sanciones hacia Venezuela. Para nosotros es crítico, importante, que el señor Maduro y miembros de su gobierno participen en un diálogo constructivo con la oposición. Estamos totalmente comprometidos con el pueblo venezolano y creemos que el diálogo puede llevar a unas elecciones creíbles en ese país”.









Reforzar las relaciones con España

Sobre el futuro de las relaciones de EEUU y España, la embajadora espera que se profundice en la amistad entre ambos países: “La cuestión es qué hacemos para poder seguir avanzando en los valores compartidos, en promover los derechos humanos y la democracia en el mundo. Los enlaces comerciales y avanzar en el desarrollo económico de nuestros ciudadanos. España se ha convertido en el destino principal para estudiantes norteamericanos. Es muy importante también la cooperación en seguridad y Defensa, cada vez más relevante, dado lo que está sucediendo en el mundo”.

Sobre los aranceles que aún penden sobre algunos productos españoles en EEUU, Reynoso asegura que su administración continúa trabajando para solucionarlos: “El presidente Biden ha tomado una postura de resolver los problemas de comercio con Europa. Obviamente, eso ha tocado a Europa y casi todos esos temas se han resuelto. Quedan algunos pendientes y mi gobierno se ha comprometido a resolver esos temas”.

EEUU aplaude la decisión de algunos países europeos de aumentar el gasto en Defensa: “El presidente Biden está completamente comprometido con los aliados de la OTAN sin condiciones. Pero sí vemos de manera favorable que miembros de la OTAN como España tomen estos temas de Defensa como prioridad y aplaudimos cualquier compromiso adicional que se dé para defender el continente”.

La embajadora ha negado además que exista ninguna intención de disminuir la presencia de tropas norteamericanas en las bases situadas en territorio español: “Nuestra presencia militar en Rota y Morón tiene décadas de historia y tenemos una importante relación con España. Esa presencia trae beneficios a ambos países y no veo ningún cambio sobre esa postura”.