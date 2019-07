La dura reflexión de Herrera sobre la asistencia de Ciudadanos al Orgullo y las agresiones sectarias

Carlos Herrera ha querido tratar las agresiones que sufrieron el pasado sábado los dirigentes de Ciudadanos que asistían a la marcha del Orgullo, y que tuvieron que abandonar el lugar escoltados. El comunicador se ha preguntado de manera muy directa: ¿Pero qué pintaban ahí? Después ha criticado con dureza las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en las que “alentaba” a las masas a boicotear la presencia del partido de Rivera en la manifestación.

“Esta semana nos deja acosos, ejemplos de intransigencia en situaciones que deberían ser festivas. ¿Qué pintaba Ciudadanos en esa marcha del Orgullo gay que se ha transformado en lo que se ha transformado? Es decir, en una una colección de eslóganes de la extrema izquierda manipulando una reivindicación, oiga, que tiene derecho a realizar la gente que está inmersa en ese colectivo. ¿Pero qué pinta ahí Ciudadanos si saben que les van a insultar? Si saben que son una colla de sectarios todos los que están ahí... El virus del sectarismo y de la intolerancia está en la sociedad española inoculado de una manera...”, ha comenzado diciendo Herrera.

“...y con un ministro Grande Marlaska, al que no le importaba que su compañera de gobierno le llamara maricón. Lo importante no son las palabras son los hechos. Acusando a Ciudadanos de ser socio de Vox, excitando a la extrema izquierda para que, hombre las masas acosaran directamente a los de Ciudadanos. “Hombre los Ciudadanos van provocando y luego se encontrarán con lo que se encontrarán”. Efectivamente tuvieron que irse de ahí, lo que yo no sé es... por qué fueron. ¿Pero qué pinta ahí? Pero qué pintan en una reunión, en una manifestación en la que, los más irán a divertirse, pero vamos se divierten quienes ellos quieren y como ellos quieren. Como les digo, sectarismo e intolerancia absolutos metidos de lleno, inoculados en la sociedad española”, ha terminado diciendo de forma rotunda el comunicador.