Doctor Sánchez Martos: "Si no se toman medidas, en enero habrá aumento de casos en las UVI"

La pandemia causada por la covid va a ser, sin duda, la noticia del lustro, de la década y del siglo. Una pandemia a la que cada día se unen elevadas cifras de incidencia en numerosos países, así como distintas variantes del virus como la actual, la ómicron y la delta. Por ello Herrera ha querido aborda con el doctor Jesús Sánchez Martos, catedrático de Educación para la Salud de la Universidad Complutense de Madrid, el estado de la investigación, las medidas de prevención y las perspectivas que tenemos por delante.

El doctor Sánchez Martos pide un "mando centralizado para poder afrontar la situación" y critica que "el Gobierno central deje a cada autonomía que haga lo que crea oportuno. Ahora con la vacunación unas comunidades vacunan en los colegios, otras en los centro de salud, otras piden pasaporte covid o test de antígenos a los trabajadores sanitarios...¿Cómo puede tolerarse que después del tiempo que llevamos, con la cantidad de muertos que llevamos a las espaldas y que ya mucha gente olvida, cómo puede ser que todavía casi 70.000 profesionales sanitarios estén trabajando sin vacunarse?"

Recuerda el doctor Sánchez Martos que "la persona vacunada tiene 15 o 20 veces más posibilidades de contraer la enfermedad y más de 30 posibilidades de contagiar al que no esté vacunado o esté vacunado. Las personas vacunadas podemos contagiarnos de la enfermedad de forma leve y no necesitar el ingreso hospitalario en la UVI y las personas no vacunadas son las que más están ocupando las camas hospitalarias y el ingreso en la UVI y dicen que ponen en riesgo su vida, no es cierto, ese cantar hay que cambiarlo. 'Es que yo tengo libertad para no vacunarme', y yo tengo derecho y libertad a no enfermarme, por tanto, usted que no está vacunado no puede trabajar en un hospital porque va a atender a pacientes y usted que no está vacunado no puede trabajar en mi restaurante o entrar en mi centro porque puede contagiar a los demás".

Un sanitario no puede trabajar sin estar vacunado

Los "no vacunados", afirma el catedrático de Educación para la Salud de la Universidad Complutense de Madrid, tienen más riesgo que los vacunados, "la evolución de la pandemia y porque no estamos todos vacunados hace que el virus mute y que ahora estemos con ómicron, pero olvidándonos de la delta. Hay que recordar que en España la vacunación obligatoria no se puede dar por decreto, pero también hay que recordar a muchos expertos que hay una Ley de Salud Pública de 1986 y que en Granada cuando hubo un brote de sarampión, el juez obligó a los padres a vacunarse del sarampión. Me llama la atención que hoy se esté discutiendo esto, y que los negacionistas, los antivacunas, los padres que están preocupados porque mañana comienza la campaña de vacunación que dicen 'bueno yo voy a esperarme a ver qué pasa', yo les digo recordad que habéis vacunado a vuestros hijos de la meningitis, el neumococo, la difteria... y nunca ha habido problemas cuando esas vacunas también tienen sus efectos secundarios. No sé qué está pasando realmente. Creo que hay que unificar criterios y establecer que, por ley, por decreto, o por la ley del año 86 que hoy no hubiera ningún sanitario estuviera trabajando sin estar vacunado".

Admite el doctor Sánchez Martos que no le preocupa la actual incidencia porque "no estamos igual que hace un año, que el año pasado" y que no debemos movernos por la tasa de incidencia, porque si nos atenemos a la tasa de incidencia "Madrid, País Vasco, Cataluña y Navarra deberían estar confinados. No, los criterios han cambiado y los criterios para valorar la gravedad de la pandemia está en la situación crítica de los hospitales, en la situación clínica de las UVI y en la situación clínica y económica de tanta gente que está pasando la enfermedad sin tener que ir al hospital, pero sin poder trabajar".

Los padres no deben temer a vacunar a los niños

Pero ¿qué pasará después de Navidad tras las cenas familiares? ¿Habrá más contagios, va a comprometer a la población para que se tengan que tomar medidas restrictivas? "Es probable si no hacemos las cenas seguras, si no pensamos en la burbuja familiar, si acuden personas que no están vacunadas y sin hacerse test de antígenos, evidentemente, habrá más contagios y quizá en enero sufriremos un aumento de casos en hospitales y en las UVI en personas que no están vacunadas".

Confía el doctor Sánchez Martos en que la vacunación de los niños va a ser muy positiva, "animo a los padres porque la vacuna es segura y la vacunación ayudará a que aumente la inmunidad de grupo y disminuya la transmisión. La viruela desapareció del planeta por la vacunación masiva en el planeta".

¿Cuántas dosis tendremos que ponernos?

Los mayores de 60 años ya han sido vacunados con una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, una dosis con la que no se contaba antes del verano. Ahora los científicos afirman que la vacuna tiene eficacia durante 6 meses y luego pierde ese efecto, ¿habrá que seguir poniéndose dosis? ¿Cuántas dosis aguanta el cuerpo? ¿Nos vacunaremos todos los años como contra la gripe?

"Los científicos aún no tienen respuesta para estas preguntas. Lo que sí es cierto es que las variantes nuevas como la ómicron son menos agresivas que el propio virus. El virus quiere seguir sobreviviendo y quiere contagiar a cuantas más personas. Las vacunas se van a seguir investigando, hace un año los que habíamos pasado la enfermedad se creía que al tener anticuerpos no se necesitaría la vacuna, pero ahora sabemos que esos anticuerpos no duran más de 6-8 meses, y los políticos se han olvidado de hacer los estudios de serología que prometieron. Hay que seguir vacunándonos, ¿cuarta dosis, quinta dosis? No sabemos, pero es muy probable que este virus se convierta en endémico, ¿será estacional? No lo sabemos, pero quizá tengamos que convivir con él y como la gripe vacunarnos cada año". Lo que sí tiene claro el médico es que cuando exista la vacuna esterilizante "cambiará el panorama en España, en Europa y en todo el mundo".