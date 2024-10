Díaz Ayuso habla claro sobre la polémica en la que se ha visto envuelto su pareja, Alberto González Amador: "Nunca se ha sentado en mi mesa"

Su plantón a Sánchez o el modo en el que gestiona los ataques a su entorno. Son varias de las cuestiones sobre las que ha hablado Isabel Díaz Ayuso en 'Herrera en COPE'.

Respecto a la polémica en la que se ha visto envuelto su pareja, Alberto González Amador, asegura que "él se defiende solo, como ciudadano particular que es. Es una persona que nunca ha venido a Madrid a hacer negocios, nunca se ha sentado en mi mesa para negociar nada, él tiene su vida aparte. Como mi hermano, como Nacho Cano, que llevan 20-30 años siendo personas de éxito en su vida laboral".

Proseguía su discurso asegurando que tanto a su pareja como a su entorno "les está perjudicando mi paso en la política. Un ciudadano particular, por una multa de Hacienda, que quiso pagar, igual de haberlo dejado, lo quisieron judicializar. Y ahora, intentar mezclar y tirar de ahí. Y comparar el caso de Koldo con el de un ciudadano particular que tiene una multa de Hacienda. Todo lo que han montado. Intentaban ponerlo como un delincuente, persiguiéndolo". Dice que es de un atropello todo lo ocurrido y "ese es el mensaje que se está trasladando. Eso es lo que está sucediendo".

AYUSO, SOBRE EL POR QUÉ DE SU PLANTÓN A SÁNCHEZ: "LA CAJA DE TODOS LOS ESPAÑOLES SE TROCEA"

La presidenta regional ha asegurado que su decisión de dar plantón a Sánchez no va en contra de Cataluña.

De hecho, matiza Ayuso que "no puede ser que el 'cuponazo' y el 'conciertazo' que pretenden fabricar con el dinero y la historia de todos los españoles, eso no puede quedar así. No comparto que se tome esa decisión que no iba en ningún programa electoral y que pasemos por Moncloa para dar el visto bueno".

Dice que "si estamos todos, asegurando cada día, que lo que estamos viendo en España no se ha visto nunca en democracia. La primera vez que hay un caso de corrupción en el seno del Gobierno. Estamos permitiendo que Bildu negocie hasta nuestra ley de vivienda. Todo lo que estamos viviendo en este tiempo es inasumible". Habla de una estrategia más que evidente.

"He manifestado mis reticencias a estas rondas de reuniones porque se nos olvida de donde viene lo que se pretende con ellas. Primero, se pretende que todos trabajemos para el presidente, que normalicemos una situación que absoluto lo es. La caja de todos los españoles se trocea y se fabrica una nación de facto que, ante un nuevo golpe, no va a tener un solo contrapeso. Ni jurídico", concluía su reflexión al respecto en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

¿QUÉ OPINA ISABEL DÍAZ AYUSO SOBRE LA POLITIZACIÓN DE LA UCM?

Isabel Díaz Ayuso también le ha contado a Carlos Herrera que tiene interés en descubrir "el modo en el que se ha orquestado la cátedra de Begoña Gómez. La UCM siempre ha tenido grandes docentes e investigadores. Tenía un prestigio hasta que la han politizado hasta el tuétano y por parte de políticos y allegados. Además de todo esto, han permitido que se hagan negocios privados para devolverse favores entre empresarios. Yo quiero que los alumnos vuelvan a matricularse en la universidad de los madrileños".