El día que Pepe Domingo fue pregonero de las fiestas de La Coruña: "Se metió al público en el bolsillo"

En la política es difícil que te aprecien. Pero hay veces que sí es posible. Paco Vázquez es el ejemplo de ello. Fue el alcalde de La Coruña hasta 2006 y el ex embajador de España ante la Santa Sede hasta 2011. Además, como él mismo nos ha contado, también tiene la suerte de ser uno de los amigos de Pepe Domingo Castaño desde hace “muchos años”.

Una amistad que permitió a Pepe Domingo ser pregonero de las fiestas de La Coruña en 2005. Un momento que Francisco Vázquez ha querido recordar durante su conversación: “Hizo un pregón que yo todavía recuerdo. Se metió a la gente en el bolsillo. Salió al balcón y lo primero que dijo fue que las mejores cosas le habían pasado en La Coruña. Y pregón triunfador”.

No solo han hablado del famoso pregón. También han hablado del libro que ha venido a presentar Pepe Domingo Castaño titulado 'Hasta que se me acaben las palabras'. El ex alcalde de La Coruña solo podía felicitar al locutor radiofónico por estas memorias. Un libro que, como ha explicado, también representa su propia infancia y la de su generación: “La primera parte es la vida de todos nosotros. La vida de familia, las pillerías de chaval y los personajes de pueblo. Es un libro precioso, te felicito Pepe”, decía Francisco Vázquez.

Carlos Herrera también ha querido preguntar al político a que está dedicando su tiempo tras jubilarse. Él le ha contado que, sobre todo, lo dedica a “preparar conferencias”. No solo emplea su tiempo en esto. También ha “escrito un libro sobre Lepanto” y, actualmente está escribiendo “un estudio sobre 20.000 leguas de viaje submarino”. En definitiva, se lo está “pasando muy bien” aunque también ha querido aclarar que le preocupa muchísimo la situación política de nuestro país. “La gente no se da cuenta ya no solo de lo que está pasando, sino de las consecuencias que va a tener lo que está pasando”.

Sin embargo, pronto han vuelto a cambiar el tema de la conversación y centrarlo en aquello que les ha unido: la radio. Francisco aclaraba que, para toda su generación, tenía más importancia este medio de comunicación que la televisión. “Nos hemos formado en la radio”. El medio del que habla, entre otras cosas, Pepe Domingo Castaño en su libro 'Hasta que se me acaben las palabras' y que ha presentado hoy en 'Herrera en COPE'.