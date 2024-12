El desacuerdo entre autonomías por la financiación singular para Cataluña: "Hay elementos que difícilmente encajarían con la Constitución"

El tema central de la conferencia de presidentes del pasado día 13 fue la de la financiación autonómica. Indica Herrera que, dicha financiación, tiene aspecto absoluto de un concierto económico.

Es decir, yo "parte de un Estado, recaudo lo que genera mi comunidad y a ti, Estado, te doy algo en forma de solidaridad/concepto por tu pago de servicios". Y dicha Conferencia acabó sin ningún tipo de acuerdo al respecto.

Hablamos sobre ello con Violeta Ruiz Almendral, profesora de Derecho Tributario y Financiero de la Universidad Carlos III. Ha elaborado un informe para FEDEA que es "el difícil encaje constitucional de la propuesta de financiación singular para Cataluña".

El título del informe ya nos anticipa algunas pistas. Más allá de que dicha financiación sea justo, injusto, sangrante, no sangrante, ¿es constitucional dicho concierto económico? Dice la experta que, desde una perspectiva jurídica, "esto es bastante parecido a lo que se propuso en 2005 en el estatuto de autonomía".

"EL ESTADO TIENE QUE GARANTIZAR LA IGUALDAD EN LAS CONDICIONES DE EJERCICIO DE LOS DERECHOS"

Hay un punto que a Ruiz Almendral le preocupa especialmente, que es el hecho de fraccionar la Agencia Tributaria. Recuerda en 'Herrera en COPE' que "aquí hay muchos elementos que difícilmente encajarían con la Constitución. El Estado tiene que garantizar la igualdad en las condiciones de ejercicio de los derechos".

Por ejemplo, "no se puede establecer, en una autonomía, un periodo de preinscripción tributaria de tres años y en otra de cuatro. Esto no encajaría". Más allá de la inconstitucionalidad, denuncia que "es contrario a todo lo que estamos negociando y firmando en el contexto internacional. Me preocupa ese desnortamiento".

