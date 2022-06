La decisión sobre el futuro de Mónica Oltra que le puede costar una paella a Carlos Herrera

Vicente Ordaz es el jefe de Informativos de COPE Valencia y conoce como nadie todos los detalles que rodean al caso de la imputación de la vicepresidenta autonómica, Mónica Oltra. Este mismo viernes ella ha anunciado que no tiene pensado dimitir, ante lo que Carlos Herrera le ha preguntado a Vicente por lo que puede pasar con la política nacionalista: "Aquí hay una parte de opinión y una de información. Yo te digo cómo creo que se van a desarrollar las cosas", la ha confirmado Ordaz a Herrera llegando a jugarse una paella con el director de 'Herrera en COPE'.

La pelota, en el tejado de Compromís

Tras la negativa de Oltra a dimitir, los focos están puestos en Ximo Puig, sobre el que Vicente Ordaz ha confirmado que "evidentemente, hoy no va a tomar ningún tipo de decisión y tampoco las próximas 48 horas porque espera que esa parte del trabajo se la haga Compromís", ha señalado el compañero de COPE Valencia.

"En Compromís, públicamente, todos los altos cargos de la coalición nacionalista han salido a defender a Mónica Oltra. Yo creo que será muy complicado, Carlos, en las próximas semanas ver a alguien que públicamente y matizo públicamente diga algo malo o dé alguna reseña sobre que Mónica Oltra debería dimitir, pero en la cara interna, en la cocina, en las oficinas del partido, la situación es muy diferente", ha señalado el periodista de COPE Valencia.

Y es que para el partido nacionalista la gestión de la imputación está resultando de lo más complicada: "Se sabe que Mónica Oltra en estos instantes es un activo electoral tóxico de descomunales proporciones. Nadie puede imaginarse que Mónica Oltra pueda llegar a las elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana dentro de menos de un año como cabeza de cartel y ahí se debe empezar el trabajo de Joan Baldoví, entre otros, para intentar convencer a Mónica Oltra de que dé un paso al lado", ha explicado Vicente Ordaz.

Ximo Puig deberá dar un paso al frente

Si finalmente Compromís no le hiciese el trabajo sucio al presidente socialista, terminando con la carrera política de su vicepresidenta, Vicente Ordaz tiene claro qué postura puede tomar el mismo Ximo Puig: "Si eso ocurre así, yo creo que ya, pues para el presidente Puig se despeja un poco el camino, pero y aquí fíjate, creo que me jugaría hasta una paella contigo, estoy convencido de que si en los próximos días esa situación no se da, Ximo Puig que no tiene otro camino. Está obligado a tomar una decisión, está obligado a destituir, más allá de las consecuencias que tenga para su gobierno, a Mónica Oltra, porque Ximo Puig no puede estar los próximos 11 meses con Mónica Oltra vicepresidenta imputada por la causa en la que está, siendo portavoz de su gobierno", ha opinado el jefe de Informativos de COPE Valencia.

Para Vicente Ordaz, el caso es de una gravedad enorme para la coalición que gobierna la Comunidad Valencian: "Una persona que está investigada por esta causa y con este desgaste público, esa fotografía Puig no se la puede permitir, creo que él lo sabe y si Compromís no hace su trabajo estoy convencido de que está obligado hacerlo él", ha terminado por analizar el jefe de Informativos de COPE Valencia en su colaboración en 'Herrera en COPE'.