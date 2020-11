David Fortea, el valenciano que ha coleccionado 25 mil latas de cervezas

David Fortea lleva coleccionando latas de cerveza desde el instituto. Tantas atesora que ya suma cerca de 25 mil. Y es que, son casi treinta años de colección. Según ha dicho este viernes en 'Herrera en COPE', la primera lata de cerveza que tuvo en sus manos se la regaló su hermano cuando estudiaba Biología en la universidad. Hasta ese momento, Fortea coleccionaba latas de refresco. La más antigua que tiene es de una cerveza americana que data del año 1937.

"Las latas primero nacieron sin anillas, con una tapa como la de un bote de conservas, y se abrían con un abridor especial", ha explicado. "Tengo latas de todo el mundo", entre ellas, "latas españolas" que solo conserva él, como las de la cerveza San Miguel o Cruzcampo, que son muy codiciadas.

Según ha dicho, vive en un "pueblo pequeñito" de Valencia, por lo que tiene la "suerte" de poder guardarlas "en un piso destinado a la colección", no como otros amigos que viven en la ciudad y que por problemas de espacio tienen que tenerlas guardadas en cajas.

Eso sí, las latas están vacías porque, según ha dicho, las estanterías tendrían que ser más robustas para albergarlas. Además, con el líquido se podría oxidar el acero, dando al traste con la colección. "No las he probado todas", ha dicho, aunque no por falta de ganas. Como todo buen coleccionista, Fortea piensa seguir ampliando su colección. ¡Estaremos pendientes para ver cuántas más es capaz de sumar!