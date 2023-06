¿Cuánto vale emprender la aventura del submarino que ofrecía viajes al Titanic y ha desaparecido?

Sergio Barbosa, comunicador de 'Herrera en COPE', ha explicado a los oyentes todas las claves sobre la desaparición del submarino que iba rumbo al mítico Titanic. Además, también ha indicado cuánto costaba esa excursión. ¿Quieres saberlo? Descúbrelo en el audio que tienes disponible a continuación.

Barbosa ha indicado que no sabe lo que nos infunde la historia con esa tragedia pero "tantos años después, los hay que están dispuestos a bajar en un submarino a ver los restos del Titanic. Es decir, lo que a ti no te dan de hipoteca para comprarte un piso hay gente que se lo gasta para ir al Atlántico para ver este barco en el que perdieron la vida unas 1.500 personas hace más de un siglo".

"No queremos ni imaginar que al submarino se le hayan estropeado los motores"

Reflexiona el comunicador que hay gente para todo y asegura que "si la empresa privada que se dedica a organizar estos viajes tuviera que vivir de gente como yo, iban a pasar hambre".

Se trata de una excursión de nueve días con capacidad para cinco personas. Los gobierno de Canadá y Estados Unidos siguen buscando el submarino y con el tiempo justo. "Se supone que el artefacto tiene reservas de oxígeno para 96 horas y se les acabaría el oxígeno mañana miércoles. No queremos ni imaginar que al submarino se le hayan estropeado los motores y se haya ido a pique con la angustia de saber como no les localicen pronto, se quedan sin oxígeno". No te pierdas más detalles en el audio que tienes disponible a continuación.

Concluye el comunicador que habrá que cruzar los dedos y esperar que aparezcan.

La cadena británica BBC y la estadounidense CBS fueron las primeras en informar de la desaparición del submarino y de las operaciones de búsqueda y rescate en curso. Ni la BBC ni CBS tienen información sobre el número de personas desaparecidas.

Varias compañías organizan viajes de varios días para ver los restos del Titanic, que se encuentra a unos 3.800 metros de profundidad y a una distancia de unos 640 kilómetros de la isla canadiense de Terranova.

OceanGate Expeditions, que es la compañía que organiza este tipo de expediciones, confirmó este lunes en un comunicado que su submarino era el que había desaparecido y explicó que estaban haciendo todo lo posible para traer de vuelta a la tripulación.



