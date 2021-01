¿Cuándo la pérdida de olfato es sospechosa de padecer covid? ¿Cuándo se recupera tras el coronavirus?

El nuevo coronavirus se caracteriza por una serie de problemas respiratorios, en su mayoría con sintomatología leve. En ocasiones, estos síntomas respiratorios vienen acompañados de otras afectaciones. En concreto, según los últimos estudios, hasta un 88% de los pacientes presentan una pérdida del olfato. Para conocer cuándo se recupera este sentido, este jueves ha sido entrevistado en 'Herrera en COPE' Alfredo García, jefe de la sección de Otorrinología del Hospital 12 de Octubre de Madrid, que ha dicho que “la respuesta es difícil de precisar”.

Y es que, “hay pacientes que lo pierden súbitamente y a la semana lo recuperan y pacientes que lo perdieron hace siete u ocho meses y aún no lo han recuperado”. Por el momento, la experiencia que tienen los expertos se remonta a los primeros compases de la pandemia, por lo que no pueden asegurar que los pacientes que no han recuperado el olfato aún, no lo vayan a recuperar. “Esperamos que sí”, ha dicho el doctor.

García también ha explicado que “una cosa es perder el olfato en el contexto de un cuadro catarral” y otra perderlo “sin ningún síntoma asociado”, pues si se pierde “de manera súbita tenemos bastantes posibilidades de estar empezando a desarrollar una infección por covid”.

Por otro lado, el médico ha dicho que “los pacientes con alergia es normal que pierdan el olfato” sin que haya que sospechar que tengan covid.

Según los investigadores, buena parte de los pacientes COVID-19 han perdido tanto el olfato como el gusto. Se ha visto que, en algunos casos (el 10%), la hiposmia o pérdida parcial del olfato empieza incluso antes que los síntomas generales. Un estudio de la Facultad de Medicina de Harvard demostró que la clave de la pérdida de olfato y del gusto por la COVID-19 es que el virus SARS-CoV-2 infecta las células nerviosas de la cavidad nasal (células gliales) y no a las neuronas. En el artículo, publicado en la revista Science Advances, se describe que las neuronas sensoriales olfativas no expresan el gen que codifica la proteína del receptor ACE2, que el coronavirus utiliza para entrar en las células. En cambio, sí que se expresa en las células de soporte de las neuronas sensoriales olfativas, las células gliales, así como en ciertas poblaciones de células madre y células de los vasos sanguíneos.