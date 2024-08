Cuando la edad no es un límite para trabajar y disfrutar: así es Carlos Toro, compositor de Oliver y Benji

Hay personas que durante su vida intentan hacer muchas cosas y aprovechar el tiempo al máximo. Dar el paso a hacer algo por primera vez cuando se pasan los 70 años de edad, ¿se puede decir que está loco? Está totalmente vivo. Este paso lo ha dado Carlos Toro, periodista y cantautor, que se ha pasado este miércoles por los micrófonos de ‘Herrera en COPE'.

Después de llevar toda la vida escribiendo canciones para otros artistas, se convierte en intérprete de sus propios temas con la publicación de su primer disco “Nunca es tarde”. En casa de los padres de Carlos Toro sonaba el flamenco, también la ópera. Sus tíos cantabas bastante bien. Carlos crecería con las horas bien abiertas a cualquier sonido. Su padre, que era bilingüe, además le enseñó francés, y así llegó a la canción francesa. Después se dejaría llevar por la canción inglesa, que entraba en España. Dice que siempre ha sido una esponja para la música, pero fue con el primer disco de Los Brincos cuando él supo que quería dedicarse a esto.

Carlos Toro en ese momento tenía 17 años y trabajaba en una agencia de viajes. Dijo, "Oye, ¿y si le doy a la música?". Fue cantautor y telonero de Joan Manuel Serrat. “Estoy loco y estoy vivo. Después de toda una vida escribiendo para otros y en los periódicos, me llega la oportunidad a través de un primo de Juan Pardo, de Los Brincos”, comienza diciendo.

Sobre sus inicios cuenta que “yo había ido grabando para mi propio placer canciones mías en casa y con amigos. Las fui grabando en estudio con guitarra y batería. José Ramón Pardo, primo de Juan, me fue persiguiendo para sacarme un disco. Yo no estaba muy convencido, no porque dudase de mis capacidades, que también, sino porque estaba muy liado, componiendo para otros, viajando para el periódico, con los Juegos Olímpicos, entre otras cosas. El verano pasado ya me convenció y aquí estoy con el disco “Nunca es tarde”. No ya pasados los 70, sino cerca de los 80. Parte de la gracia de este asunto está en que estoy muy mayor”.









“Son vivencias y experiencias muy mías. Ilusiones, sueños, cuando es para otros, enviamos ese mensaje en la voz de otros. Cuando escribo “Resistiré” es una canción muy mía, pero el mensaje es a través del Dúo Dinámico, que se identifican también con eso. Ahí soy yo un actor secundario. Cuando escribimos para nosotros mismo estamos desnudos de cuerpo y alma, no hay trampa ni cartón. Todo es la sinceridad absoluta”, afirma acerca de sus composiciones y su significado.

Cuando uno analiza la letra de un tema musical, se da cuenta de que siempre hay una historia detrás. "Se recuerda la historia, se inmortaliza. La música tiene muchas maravillas incorporadas y una de ellas es que convierte una historia en algo inmortal", incide Toro.

Hay casos en los que hay discográficas en las que le gusta tu voz, pero no tu manera de componer y otras en las que es todo lo contrario. "Yo he firmado varios contratos discográficos y no llegaron a buen puerto por esa razón en algunos de ellos y en otro porque me cerró el paso Luis Eduardo Aute. No podían tener dos artistas muy parecidos en la misma compañía. Estuve muy ansioso por ver quién me había cerrado el paso y luego Aute fue quien fue", sobre su anécdota con Luis Eduardo Aute.

"Tengo ya mucho camino recorrido. Antes del periodismo me dediqué a la música. Antes de la autoría musical fui yo como autor. De pronto vuelvo a ser cantautor. El periodismo es una profesión que mantengo todavía", añade.

Una página en blanco y una banda sonora legendaria

"El primer éxito fue un tema con Marisol y eso me abrió puertas. En las letras hay composiciones originales y otras que son adaptaciones. Hay que hacer que la canción llegue con la misma fuerza que la original, Dúo Dinámico, con el reconocido tema "Resistiré" o Marta Sánchez, son algunos de los artistas con los que Carlos Toro ha colaborado. Es una larga carrera y hasta aquí hemos llegado. Ha cambiado todo", afirma Toro.





Toro ha hecho la banda sonora de Oliver y Benji. Una serie que ha acompañado a mucha gente a lo largo de los años. Una serie mítica en Japón y generacional en España. "Me costó hacer Oliver y Benji más que 'Resistiré' porque tiene que ser sencilla y simple para los niños, pero no una bobada. Los niños son inteligentes. Había algunas palabras que me tentaban al tópico y tenía que mezclarlas bien. Es una serie legendaria", cuenta sobre su papel en la serie japonesa.

Resistiré en la pandemia

Resistiré se convirtió en un himno durante la pandemia. "La gente recurrió a la canción, no fue una orden ministerial. Nació espontáneamente y había un país entero a las ocho de la tarde en los balcones cantando la canción. Yo mismo también como un ciudadano más. Fue algo que todavía tardo en asimilar. Es la canción de mi vida", concluye el artista.

"No tengo tiempo para giras, ya me pillan mayor mentalmente. Sigo trabajando, pero lo otro es demasiado trabajoso. Limita las ventas y la difusión, pero yo ya no tengo edad para ir de gira", finaliza.