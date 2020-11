El cantante del Dúo Dinámico sorprende al defender a Franco: "Hizo muchas cosas buenas de las que no se habla"

Tras varios años alejado del foco mediático, Ramón Arcusa, cantante catalán y miembro del grupo musical Dúo Dinámico, ha vuelto a los medios de comunicación para opinar sobre los sucesos que están pasando en la actualidad, a raíz de la polémica felicitación que el dúo hizo a la princesa Leonor por su cumpleaños, el pasado 31 de octubre.

Tanto Arcusa como Manuel de la Calva sorprendieron a la joven de 15 años con una versión personal de su canción 'Quince años tiene mi amor'. Un llamativo detalle que no pasó desapercibido, ya que muchos aprovecharon su voz en las redes sociales para criticar a los artistas o, simplemente, burlarse de ellos.

Dado el revuelo, Arcusa ha querido hablar de la polémica canción en la entrevista que ha concedido a 'El Mundo'. A pesar de querer zanjar el tema, sus declaraciones han vuelto a estar en el centro de la polémica al confirmar que cuando el dictador Francisco Franco vivía y ejercía como caudillo de España, todo era mucho mejor.

"Recuerdo que, en los hoteles, dejábamos la llave en la puerta, como hacían en los pueblos, y había una seguridad que no podríamos ni soñar ahora", aseguró. "Franco hizo también muchas cosas buenas de las que no se habla", añadió, dejando claro que añora ciertos aspectos de cómo era su vida durante el franquismo.

Sin embargo, a pesar de sus afirmaciones, el cantante ha dejado claro que él no defiende a Franco porque "con él no tuvo nada que ver". Al ver todas las críticas recibidas por sus palabras, el artista no dudó en contestar a través de su cuenta de Twitter: "Como veo que muchos no lo habéis podido leer, os voy a pasar algunos de los titulares que yo habría puesto. Y parece que al ver la palabra Franco ya saltan chispas. El titular entero es: 'Con Franco había una seguridad que ni podemos soñar ahora'".

Como veo que muchos no lo habéis podido leer, os voy a pasar algunos de los titulares que yo habría puesto. Y parece que al ver la palabra Franco ya saltan chispas. EL titular entero es: "Con Franco había una seguridad que ni podemos soñar ahora". SEGURIDAD. — Ramón Arcusa (@ramonarcusa) November 18, 2020

Su opinión sobre la gestión de la pandemia

Por otro lado, el catalán también reflexionó y habló sobre la pandemia por coronavirus y de cómo se está gestionando, tras hacer hincapié en que 'Resistiré', uno de sus temas, se convirtió en el himno que animaba a los ciudadanos a superar la cuarentena.

"Muy mal. Los cambios de criterio, los expertos fantasma, hasta la bajada del IVA de las mascarillas... La gestión ha sido mejorable", opinó, refiriéndose a las decisiones que estaba tomando el Gobierno de Pedro Sánchez. "La otra cara de la moneda. Madrid estaba en los peores lugares pero Díaz Ayuso ha mantenido a raya a sus detractores", comentó, haciendo alusión a la gestión de Isabel Díaz Ayuso en la capital, lo que alabó en todo momento.