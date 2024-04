¿Cuál será el papel de PP en las próximas elecciones vascas y catalanas? "No va a haber ningún cambio"

País Vasco y Cataluña se preparan para acudir de nuevo a las urnas con una serie de incógnitas sobre la mesa. Y es que ahora es momento en el que surgen dudas y cuestiones sobre cuál será el escenario postelectoral. Xavier Domínguez es asesor y experto en marketing electoral y ha estado en el centro de muchos torbellinos electorales. Este miércoles en 'Herrera en COPE' ha hecho una radiografía de lo que puede suceder tras los comicios.

Y es que para que salte una sorpresa en País Vasco o Cataluña, ambos más relacionados más de lo que una persona pueda llegar a imaginar, todo depende del Partido Popular, y a juicio de Domínguez, "el PP ha hecho dos apuestas muy conservadoras". Ha asegurado a Carlos Herrera que tanto Javier de Andrés, candidato popular en País Vasco, como Alejandro Fernández, candidato popular en Cataluña, son "dos personas con capacidad de surfear la ola pero no de cambiar el sentido de los mares".

A su juicio, ambos se beneficiarán de "de la ola nacional, pero es imposible una sorpresa". Por lo tanto, ¿cuál será el papel del Partido Popular en ambos comicios? A priori, no parece que haya sorpresa. "El nacionalismo va a ser primera fuerza y no va a haber ningún cambio. Puede haber del PNV a Bildu o de Bildu a PNV, o de Junts a Esquerra o de Esquerra a Junts", ha señalado.





En este sentido, ha explicado que el problema de los populares es "que ambos candidatos no tienen un perfil propio". Si bien es cierto que "tienen un discurso para ganar votos en España", no lo tienen para hacerlo ni en Cataluña ni País Vasco. "Son dos candidatos nacionales, no autonómicos", ha agregado.

Por lo tanto, ha subrayado, el Partido Popular "ha cometido el error, en el buen sentido de la palabra, pero creo que son apuestas demasiado conversadoras como para facilitar una sorpresa o algún vuelco, o incluso llegar a ser relevantes que ese el problema que tiene al no tener un perfil propio el PP en esos dos territorios", ha explicado.

Las elecciones catalanas y los próximos pasos del independentismo

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Parte de la atención está puesta en el próximo 12 de mayo en los comicios catalanes. Y es que todas las formaciones políticas comienzan a sacar su artillería pesada para tratar de hacerse con el gobierno en la comunidad. No obstante, a juicio de Domínguez, "volvemos a estar en lo que en su momento se llamó el proceso del hámster: seguimos dando vueltas a la misma rueda".

Según el experto en marketing electoral, el debate será el mismo, "diputado arriba, diputado abajo". No cree, por lo tanto, "que haya ningún cambio en el discurso de los independentistas más allá de gobernar, pero la hoja de ruta es clara: indultos, amnistía, ahora referéndum y finalmente someterse a un proceso de independencia, pactado o no pactado". Este último, un proceso de independencia no pactado, que ya "lo han hecho y visto cómo sel as gasta la Justicia, van a buscar un proceso pactado".

Domínguez ha apuntado que "la agenda es la misma del 2010, no ha variado un ápice".

En el caso de que no consigan sumar, augura "bloqueos de unos a otros y una más que probable repetición electoral".