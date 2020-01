García del Blanco: "No creo que haya ninguna causa para que no levantemos la inmunidad a Puigdemont"

El Parlamento Europeo ha anunciado el comienzo del suplicatorio contra los líderes independentistas catalanes Carles Puigdemont y Toni Comín, el proceso para retirarles la inmunidad que les corresponde como eurodiputados para poder juzgarles en España, con el fin de poder seguir con las investigaciones judiciales contra los dos eurodiputados.

“A priori y teniendo en cuenta la jurisprudencia de levantamiento o no de inmunidades, me cuesta pensar que haya ninguna causa para que nosotros no levantemos la inmunidad”, ha explicado en 'Herrera en COPE', el socialista Iván García del Blanco, vicepresidente de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, ante las dudas de que el PSOE pudiera no votar a favor del suplicatorio. “Se trata de que no entorpezcamos la labor de la justicia, no se ha hecho en otros casos y este en concreto hay que tomarlo con toda la normalidad, al igual que el resto de suplicatorios”.

En este sentido, ha advertido “parece difícil que el voto no sea positivo”, ha afirmado con “prudencia” García del Blanco.

Una vez que se ha decidido que comienza el proceso, ha aclarado “se llevará la petición de levantamiento de suplicatorio a la próxima reunión de la comisión el día 28 y ahí se encargará a un ponente que redacte un informe”. Un ponente que según ha aclarado, es elegido “por estricto turno”. “A partir de ahí se dará audiencia a los dos diputados y se elevará una propuesta al pleno que tendrá que decidir sobre si se levanta o no la inmunidad”.

El eurodiputado y secretario federal de cultura y deporte del PSOE ha reconocido que la mayoría de las peticiones de levantamiento de inmunidad a diputados "se han votado favorablemente”. “En el mandato pasado, cerca del 92% de las causas que se solicitaron, se resolvieron favorablemente.

Sin embargo en este caso concreto hay una "circunstancia concreta" que la jurisprudencia ha reconocido que puede "justificar" el mantenimiento de la inmunidad," la apariencia de una especie de persecución política en el país desde el que se solicita su levantamiento”.

Esto quiere decir que “hechos anteriores o no relacionados con al actual condición de eurodiputado, no están sujetos al funcionamiento de la inmunidad”, ha concluido.