Si la covid muta, ¿por qué se le está dando más importancia a la variante de Reino Unido?

La aparición en el Reino Unido de una nueva mutación del coronavirus preocupa a los epidemiólogos y ha llevado, de forma inmediata, a países como Alemania, Francia, Italia, Irlanda, los Países Bajos o Austria a suspender los vuelos desde territorio británico. Para conocer por qué se está dando más importancia a esta variante frente a otras que también se han producido, este lunes ha sido entrevistado en 'Herrera en COPE' Salvador Macip, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña e investigador en Reino Unido, que ha aclarado que no es una cepa, sino una mutación porque se trata de “indicaciones nuevas añadidas a las del virus”.

En este sentido, el experto ha dicho que “hasta que pase un tiempo que se considere diferente no hace falta llamarle cepa”. “Esta variante la hemos conocido porque Boris Johnson la ha utilizado para justificar la aplicación de medidas más severas, pero ha habido muchas variantes” como una mutación que se produjo en verano y “que se originó en España y acabó propagándose por toda Europa. En aquel momento nadie habló de ella”, ha dicho.

Lo cierto es que la nueva mutación es muy contagiosa, pero no más letal. Es la conclusión a la que llega el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades. Según ha dicho Macip, a esta variante se le está dando más importancia ahora porque los contagios avanzan en toda Europa a las puertas de la Navidad. Si se quita valor a esta mutación, la relajación será mayor, lo que puede dar lugar a una tercera ola a principios de año.

El experto ha dicho que no se sabe si esta mutación afectará a la eficacia de las vacunas desarrolladas hasta ahora, pero los datos parecen indicar que no porque no cambia la proteína del virus para que los anticuerpos no la reconozcan. “Sería un problema muy serio si la variante fuera diferente. Los visones sí cambian la proteína diana de la vacuna”, por lo que el Gobierno de Dinamarca ha sacrificado e incinerado a más de 4 millones de estos animales.

Por último, el experto ha dicho que “la comunicación es muy importante”, por lo que ha llamado a informar, pero sin crear alarmismo social.