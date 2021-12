Sanidad y autonomías abordarán mañana la reducción de las cuarentenas de positivos por covid

El consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, ha informado este martes de que se está estudiando reducir las cuarentenas en los contactos estrechos sin síntomas, un planteamiento que también ha puesto sobre la mesa el viceconsejero madrileño de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Antonio Zapatero, pues advierten de que la sexta ola precisa ser abordada con medidas diferentes.



Aguirre ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno andaluz que la variante ómicron provoca más contagios, pero con menos incidencia clínica, por lo que los expertos están abordando esta sexta ola "de manera diferente".



Lo que se está analizando es si, por ejemplo, es necesario que un contacto estrecho sin síntomas guarde cuarentena de diez días, si a todos los contactos hay que hacerle una PCR o un test, o si la trazabilidad de los casos se debería quedar sólo en aquellos no vacunados o que tengan síntomas, ha detallado.



Ha explicado que sólo esta semana se han hecho 250.000 pruebas, que suponen un millón en un mes, un volumen "muy grande de personal" dentro del Servicio Andaluz de Salud (SAS), por lo que "hay que valorar si ha sido eficiente".



Según Aguirre, estas cuestiones ya se han hablado con el Ministerio de Sanidad, pues esta ola hay que abordarla de forma diferente y por ello se está intentando "articular los medios que tenemos dentro de la realidad".



Por su parte, el viceconsejero madrileño ha recordado que el Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) americano ha planteado la posibilidad de reducir de diez a cinco días el aislamiento o la cuarentena de los pacientes asintomáticos y el seguimiento con mascarilla cinco días después.



"La gestión de la pandemia ahora no puede ser la misma que la de hace un año o hace unos meses por la situación vacunal de la población y por las características clínicas y epidemiológicas que tiene esta variante. Se están produciendo cambios en el contexto internacional", ha apuntado el viceconsejero, quien ha pronosticado que en el futuro se irán produciendo cambios importantes en la gestión de la pandemia.



Mañana miércoles se reúne el Consejo Interterritorial de Salud, donde los consejeros autonómicos y el Ministerio de Sanidad tendrán oportunidad de debatir como afrontar una sexta ola que ha elevado la incidencia de la transmisión de la covid muy por encima de los mil casos por cada 100.000 habitantes, un máximo no alcanzado en España durante toda la pandemia.



Preguntada sobre este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha evitado confirmar si se acortarán las cuarentenas y se ha remitido a los técnicos y a la reunión de mañana del Consejo Interterritorial de Salud.



Según ha asegurado, "cualquier decisión" que las instituciones adoptan en lo que se refiere a la pandemia, se hace de acuerdo al "rigor de los equipos técnicos".