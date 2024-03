El Consejo General de la Abogacía pide explicaciones por filtrar datos de la pareja de Ayuso: "Es inadmisible"

Este lunes, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, remitió una carta al Consejo General de la Abogacía Española, en la que defendía la actuación del ministerio público en la investigación Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Pese a ello, han pedido investigar estas irregularidades. Victoria Ortega Benito es presidenta del Consejo General de la Abogacía Española y en 'Herrera en COPE' ha señalado que lo que parece "de forma clara" es que se ha vulnerado "la confidencialidad de las conversaciones entre el letrado de la defensa y la Fiscalía".

Así, Ortega ha subrayado que el Consejo "ha considerado que es inadmisible" y por ello ha pedido que "se investigue y se sepa como se han sucedido los hechos y que cada cual responda las irregularidades en que se ha ocurrido". Un suceso que ella misma tilda de "inadmisible" y que, además, "todo ciudadano comprende, que es imprescindible para el ejercicio de la defensa contra con esa confidencialidad".

@_OrtegaVictoria, sobre la filtración de las comunicaciones con el abogado de la pareja de Ayuso por parte de la Fiscalía:



"Es inadmisible lo que se ha sucedido con la quiebra de la confidencialidad"





"Se encuentra el secreto profesional, que para nosotros es un derecho y una obligación", ha agregado.

Sobre las explicaciones que dio el Fiscal General, Ortega considera que "da una serie de explicaciones de lo que es su visión del asunto y nosotros hemos pedido que se investigue la realidad". Si bien es lógico que él tenga "su versión" y defienda que "no se ha desvelado ninguna circunstancia que no se conociera previamente", desde el Consejo General de la Abogacía piden saber "hasta las últimas consecuencias" que se investigue todo lo que ha ocurrido.

Victoria Ortega admite que hay "una inquietud grande" y por ello han pedido "que se aclare y se adopten las medidas para que esto no vuelva a suceder". Así las cosas, considera que cada cual deberá "responder por sus actos".

Todavía no se sabe con exactitud cuál será el recorrido: "No queremos entrar en el caso concreto, ni el recorrido que tenga", ha señalado a Carlos Herrera. Ellos defienden "el principio y el carácter que tiene la confidencialidad entre las comunicaciones, no sería adecuado entrar en el supuesto concreto, entre otras cosas porque mantenemos que las relaciones sean confidenciales".

En último lugar, la presidenta del Consejo ha admitido que ya el viernes de la pasada se reunió "al margen del asunto concreto" y ha reiterado que "defendemos el ejercicio del derecho de defensa".

@_OrtegaVictoria: "No queremos entrar en el caso concreto, ni en el recorrido que tenga, lo que estamos defendiendo es el carácter de la confidencialidad"