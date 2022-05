Un condenado a 302 años por abuso sexual sale de la cárcel: "Esta persona es posible que vuelva a dañarles"

Este miércoles, Jon Uriarte y Pilar García Muñiz han vuelto a formar parte de 'Herrera en COPE' para dar una última hora sobre la actualidad. Un condenado por violaciones múltiples ha salido de prisión y el mayor condenado por abusos sexuales a menores en España tendrá un permiso penitenciario en breve. Esto ha dado mucho que hablar al ser un tema que preocupa mucho a los habitantes de la zona.

"Son dos casos, con nombres y apellidos, en dos puntos de nuestro país donde están generando alarma social o, como mínimo, preocupación. Está pasando en Gran Canaria y en Garcillán, un pequeño municipio de Segovia... Son casos parecidos pero con diferencias sustanciales", comienza informando la comunicadora.

Por un lado, se encuentra el caso de Fernando Torres Baena, en Gran Canaria. El mayor depredador sexual de menores de España fue condenado a 302 años por el caso Kárate tras cometer 35 delitos de abuso sexual y 13 de corrupción de menores, siendo esta la pena más grande que se ha puesto en nuestro país a un pederasta.

La polémica se ha dado porque los años de condena han pasado a ser 13, además de porque el juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Las Palmas le ha concedido un permiso de 3 días. Torres Baena era un karateka con gran prestigio internacional y dueño de un centro de artes marciales en Gran Canaria al que sus víctimas lo llamaron "el gimnasio de los horrores".

El preso utilizaba técnicas propias de las sectas. Durante su proceso judicial llegaron a testificar 61 menores, aunque, por aquel entonces, se jactaba de haberse acostado con más de 100, a los que llamaba "los elegidos". "Yo me entero de las relaciones sexuales cuando leo el sumario", decía el acusado, negando el testimonio de las víctimas. "Me tumbó sobre la cama y fue mi primera relación sexual", confesaba uno de los afectados.









"Algunos no se atreverán a salir a la calle"



A día de hoy, estas víctimas ya han sido avisadas del permiso de 3 días que tiene para salir de la cárcel. Decisión que se ha tomado tras elaborar un informe sobre su situación psíquica actual y la posible reincidencia. "¿Cómo se puede valorar la aptitud de un delincuente de este tipo si lleva 13 años entre rejas sin haber tenido contacto con nadie?", se pregunta Uriarte.

De los 302 años que está condenado Torres Baena, el máximo que cumplirá serán 20. Al haber pasado la mitad de la condena ya ha podido solicitar permisos. Se le han denegado varios, pero éste ha sido aceptado por el juez en contra en criterio de la junta de prisiones. "La junta de tratamientos funciona con un sistema de mayoría. En definitiva, una serie de personas que, desde el punto de vista técnico, pueden hacer una valoración más aquilatada de la procedencia o improcedencia de ese permiso", comienza explicando Emilio Cortes, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura.

"Sin embargo, la resolución de la denegación o concesión del permiso es susceptible de recurso ante el juez de vigilancia penitenciario, que es el en última estancia ponga de manifiesto la procedencia o improcedencia de esa medida. Por tanto, hay supuestos en los que se concede el permiso, la Fiscalía recurre y se revoca y, otros supuestos en los que el permiso se niega, pero, a través del recurso ante el juez de vigilancia, se acaba concediendo porque se entiende que concurren las razones para que esa persona vaya preparando su puesta en definitiva en libertad", aclara.

Y esto ultimo es lo que ha pasado. El juez le ha dado permiso porque "valorados conjuntamente todos los factores, no existe riesgo evidente de comisión de nuevos delitos". Ante cómo han recibido esta noticia las víctimas, Margarita García, psicóloga experta en abusos sexuales infantiles, lo ha dejado claro: "Normalmente, muy mal. Su reacción es que se vuelven a sentir vulnerables, con miedo... Algunos no se atreverán a salir a la calle por miedo a encontrárselo, mientras otros sentirán mucha rabia por no haberse hecho justicia. Esta rabia les puede dañar a ellos mismos, incluso algunos les bucarán con intención de dañarle. La actitud de cada uno depende del grado de abuso y de cómo es el individuo".









"A veces vuelven a dirigirse a ellos"

"A veces vuelven a dirigirse a ellos. En el caso de una mujer que fue abusada por su padre, el abusador se acercó y le dijo que habían hecho unas hijas muy bonitas. La sensación de poder que tiene el abusador al quedarse libres porque hay casos que dicen 'si ni la justicia me para, ¿Quién me va a parar ahora?' Muchos de lo abusadores no son conscientes del daño que puede hacer al niño porque les convencen. No lo sé bien, pero, probablemente, ha dañado a los niños consciente y es posible que vuelva a dañarles más adelante", agregaba la psicóloga.

Por otro lado, está la salida de prisión de Mario Ayuso, condenado a 181 años de cárcel por 17 agresiones sexuales que ya ha salido de prisión. Este hombre al que se conoció como el violador del Fin de semana ha pasado 32 años en prisión, el máximo legal permitido. Ahora, ha vuelto a su pueblo, Garcillán, en la provincia de Segovia, lo que ha alterado a los vecinos.

"El miércoles hice una llamada al cuartel de la Guardia Civil para informarles del suceso para extremar la vigilancia", cuenta Javier Gómez, alcalde de Garcillán. "Las madres que tienen hijas pequeñas están más están más temerosas, incluso han dicho de no dejar salir a las chicas. Otra gente, tenemos la confianza de que una persona así no sea reincidente y pueda reinsertarse y vivir en el pueblo", apunta el alcalde.