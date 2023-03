"Con el corazón a medio escribir": La carta de amor de Carlos Herrera a Sevilla por la Semana Santa de 2001

¿Cómo expresar el amor a una ciudad? ¿Qué palabras utilizar para explicar lo que siente cualquier hombre que se asome al misterio de la Semana Santa sevillana? Carlos Herrera, amante de la ciudad del Guadalquivir, pronunció en 2001 uno de los pregones más recordados de Semana Santa en Sevilla. Hoy puedes escucharlo en un formato novedoso, como un podcast exclusivo de COPE que puedes disfrutar en el siguiente audio:

Carlos Herrera: "¡A la Gloria, sevillanos!"

"¿Cómo no voy a acordarme del día en que volví a verte, después de tantos años, siendo yo un adolescente?. No creas, mi amor, que esas cosas se olvidan. Lucías tú una clara mañana de verano, de amaneceres que no mienten, de esas mañanas de luces blandas que te hacen gloriosa. La luz se había levantado a eso de las seis"

"Recién habías despertado y en tu rostro encalado se dibujaba la dulzura de los cuerpos tibios. Yo vestía de blanco, tenía veintiséis años menos y el corazón a medio escribir. Ni siquiera podía imaginar que algún día fueras a fijarte en un muchacho que se presentaba ante ti con una maleta, tres tebeos y el rostro atontado por una larga noche de tren, siempre el tren", son las palabras con las que Herrera da comienzo a uno de los pregones que más se recuerdan todavía hoy en Sevilla.

"¡A la Gloria, sevillanos!", exclama un Carlos Herrera en pleno pregón de la Semana Santa de Sevilla en 2001. Y es que decía Machado que el corazón está donde ha nacido, no a la vida sino al amor. En Sevilla ha estado siempre el corazón de Carlos Herrera. Herrera ama a Sevilla en cada esquina, en cada copla, en cada vela rizada, en cada frase de una taberna, en cada silencio de un compás, en cada paso. Y lo vuelve a demostrar con este inolvidable pregón de la Semana Santa de 2001 ante un abarrotado Teatro de La Maestranza.

El pregón de Herrera en el centenario de la Hermandad de la Candelaria de Sevilla

En una apuesta decidida por el formato del podcast y por la innovación sonora, en COPE hemos estrenado a la vez otro podcast con Carlos Herrera como protagonista de otro de los aspectos más destacados de la Semana Santa. La hermandad de la Candelaria de Sevilla celebraba su centenario hace tan solo unos años y contaba con la voz del líder del prime-time de la radio para celebrarlo. Un pregón que puedes escuchar en el siguiente podcast:

"Reina del Martes Santo", Carlos Herrera habla así en el centenario de la hermandad de la Candelaria de Sevilla, celebrado este 2021. En Sevilla la muerte no es más que una obra de arte. El dolor a hombros por ejemplo un Martes Santo. El dolor en marcha. En las manos azucenas, en sus ojos un desastre presentido, en los labios amapolas, en el talle un clamor de músicas y un arrebato de cornetas y tambores cruzando los jardines. En 2021 y coincidiendo con su centenario, Carlos Herrera pregona la fundación de su hermandad. La de la Virgen de la Candelaria.

La Semana Santa es el templo que sale a la calle. Y las hermandades la habitan. Es el caso del Martes Santo con la Candelaria nacida un 26 de junio de 1921. Coincidiendo con su centenario, Carlos Herrera pregona la fundación de su hermandad y dibuja con gran majestuosidad verbal en este podcast cómo contempla la Virgen la vida.

Escucha los cuatro podcasts y tres bookcasts de COPE para esta Semana Santa

Vive esta Semana Santa en COPE con los mejores sonidos y la cobertura más especial. Este 2023 podrás conectar con el contenido exclusivo de COPE coincidiendo con la programación especial que se podrá escuchar en la radio, web y app. COPE estrena cuatro podcasts y tres bookcasts originales compuestos por más de 50 episodios, que podrás escuchar en COPE.es, la app de COPE y en tus plataformas de podcast favoritas.

Además de los pregones pronunciados por Carlos Herrera, este próximo lunes, 3 de abril, COPE lanzará de manera simultánea un bookcast, compuesto por tres partes en un novedoso formato que seguirá a algunos de los personajes más importantes de la Semana Santa.

Susurros de muerte y resurrección, por un lado, que hace una profunda y honesta meditación sobre Judas a lo largo de sus 8 episodios; Susurros de angustia y amor, por otro lado, que sigue el camino de Jesús hasta la Cruz para adentrarse en sus sentimientos antes de morir; y Susurros de pasión y ternura, que hará partícipe al oyente del mundo interior de María Magdalena, protagonista de la única aparición individual de Cristo Resucitado y a la que el propio Cristo encomendó proclamar la Resurrección.

Un 'bookcast' de tres partes conducido por Cristina Inogés. Además de los episodios completos, los usuarios podrán encontrar contenido exclusivo en COPE.es, como, por ejemplo, una entrevista con la autora de los libros en los que se basan los podcasts en la que proporciona todos los detalles para disfrutar más el contenido.

Ese mismo día, desde COPE también se publicarán las Meditaciones de Semana Santa, un serial de siete episodios que recoge las reflexiones del obispo auxiliar Getafe, monseñor José María Avendaño.

Y el martes 4 de marzo, como colofón sonoro a esta Semana Santa tan especial, estará disponible en la web y las principales plataformas Vía Crucis, meditaciones en las estaciones de la Cruz, un podcast guionizado por monseñor Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, que, a través de 14 episodios, recorre espiritualmente el camino que hizo Jesús hasta el monte Calvario mientras cargaba la Cruz. Una oportunidad para interiorizar en su sufrimiento.