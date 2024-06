Clavijo destaca la generosidad de la Iglesia en la crisis migratoria de Canarias: ''Es admirable''

4 de cada 10 menores inmigrantes no acompañados en España están en Canarias. La situación es grave y ''va a peor'', ha asegurado el presidente de las islas, Fernando Clavijo, esta mañana a Sergio Barbosa en Herrera en COPE. ''Sabemos que tenemos 300.000 refugiados fuera de Mauritania esperando a dar el salto por la ruta atlántica''.

La misión del presidente canario es lograr la reforma de la Ley de Extranjería y conseguir el apoyo de la Unión Europea. En medio de este proceso ha querido destacar el papel del Papa Francisco. Él fue ''quien primero decidió recibirnos y quien primero, destacó el ejemplo del pueblo canario con lo que pasaba y el compromiso con un mundo mejor''.

El papel de la Iglesia ''ha sido fundamental''. Aunque no atienden a los menores ''por su estructura, sí es cierto, que nos han cedido las instalaciones''. Asegura que está pidiendo al Gobierno utilizar los cuarteles en desuso ''para tratar a los menores con dignidad''. Pero Moncloa, asegura, ''nos lo niega''. Sin embargo, Clavijo enfatiza en que, cada vez que piden instalaciones e infraestructuras a los dos obispados canarios, Canarias y Tenerife, ''sólo ha habido facilidades y una colaboración admirable'', al margen del esfuerzo que hicieron para conseguir la audiencia con Francisco el pasado mes de enero.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Clavijo lleva dos días en Madrid reuniéndose con los grupos parlamentarios para que el Parlamento reforme la Ley de Extranjería. El objetivo es que las comunidades autónomas reciban menores inmigrantes no acompañados, cuando la autonomía en primera fila no pueda más. Canarias tiene 80 centros donde atiende a más de 6.000 menores no acompañados y están saturados. ''Canarias no puede dar con todas las garantías y calidad la atención a los niños y niñas''.

El presidente canario también está buscando apoyo internacional. Han tenido reuniones con el vicepresidente de la Comisión y la comisaria de Interior. Las sensaciones con la Unión Europa son insuficientes: ''de dos a tres años, a lo mejor, tenemos los reglamentos''. Además, Bruselas ha retirado la misión del Sahel.