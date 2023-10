El chiste del Comandante Lara con el que Carlos Herrera no puede más: "Para una hora de la noche"

El Comandante Lara ha vuelto a colarse en 'Herrera en COPE'. Jon Uriarte ha compartido con Carlos Herrera y el resto del equipo un chiste para cerrar la sección de Los de Bilbao que ha desatado las risas de todos los presentes en el estudio. "Es corto, pero a mi me encanta porque siempre funciona, sobre todo si lo cuentas a ciertas horas de la noche", decía Uriarte para dar paso al chiste.

"El niño que está con el padre y le dice papá, ¿mi hermana por qué se llama Rosa?", comienza diciendo el Comandante. "Tu hermana se llama rosa porque tu madre y yo la concebimos en un jardín. Qué bonito, papá, que romántico. ¿A qué sí Ford Fiesta?", sentencia.

Como puedes escuchar en el audio anterior, Carlos Herrera no ha podido evitar soltar un par de carcajadas tras oír el chiste. "Efectivamente, es para una hora determinada de la noche esto", añadía el comunicador, confesando que le había hecho gracia, pero que tampoco era uno de los mejores chistes que había escuchado.

Los fósforos explican las investigaciones que realizan

Este momento ha tenido lugar al final de la sección de 'Los de Bilbao', antes de dar paso a los fósforos. En esta ocasión, Alberto Herrera preguntaba a los oyentes por investigaciones que realizan, bien sea de manera profesional o algo casero. Ricardo explicaba que pertenece a un grupo quirúrgico de carácter privado que se dedica a operar por endoscopia en la columna.

"Investigamos nuevas formas de acceder a la columna con la endoscopia para evitar daños. Recientemente, han conseguido "acceder a la columna por vía lateral", detalla el experto.

Otro oyente llamado José Carlos contaba que, durante varios años, se ha dedicado a investigar a personas que dicen haber sido abducidos por ovnis o han vivido experiencias sobre este asunto. "No tengo nada publicado, pero tengo montones de entrevistas grabadas. En Guipúzcoa, un casero al anochecer vio como aterrizaba un gran ovni. Bajaron de allí varias personas que estuvieron horas por allí", cuenta. Indica que se aficionó porque con siete años vio el primer ovni en Andalucía.





"El casero salía a coger hierba para las vacas y me contó con todo lujo de detalles lo que vio. Me gustaría que se supiera que en España han aterrizado los ovnis. Yo no he visto a los extraterrestres, pero ovnis sí", añadía este oyente, dejando de piedra a Alberto Herrera.

Un oyente desvela el origen de un pueblo de Málaga

Por su parte, José indicaba que ha hecho una investigación "sobre el origen de un pueblo del norte de Málaga, Villanueva del Trabuco. El nombre, la versión oficial que hay se basa en una leyenda sin ningún soporte documental. Esa versión, según mi investigación, no tiene ninguna lógica". Por cronología, el trabuco no se había inventado todavía.

Este 'fósforo' es profesor y decidió investigar sobre ello porque le interesa la historia y tiene familiares allí. Cuenta que, el nombre del trabuco, "proviene de un arma que se utilizó en la conquista de Málaga".

Mari Luz es otra de las oyentes que ha llamado a 'Herrera en COPE' para contar su historia. Ella tiene un hijo que es detective privado. Investiga de día y de noche y denuncia lo poco valorados que están. "A veces se encuentran con una cantidad de trabajo que les cuesta sacar adelante. No tienen horario. Les contratan para resolver problemas de padres separados, o para gente que está de baja y se va a trabajar a otros sitios".

Otro testimonio ha sido el de Javier, que busca solvencias ocultas. Esto significa que, cuando un "deudor hereda, lo que hace es no inscribir ese bien recibido por herencia y yo esa situación la detecto y esa persona que en teoría es insolvente, pues realmente no es así".