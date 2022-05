El chiste del Comandante Lara que desata carcajadas en 'Herrera en COPE': "Muy intelectual"

Carlos Herrera le pedía a Jon Uriarte que despidiese su sección con un chiste. Uriarte, conocedor de los gustos y humores del equipo de 'Herrera en COPE' decidió poner un audio en el que se escuchaba al Comandante Lara contando un chiste que ha desatado auténticas carcajadas en pleno directo: "Muy intelectual, muy fino", ha anticipado el mismo Uriarte antes de ponerlo en antena.

El chiste del Comandante Lara y el dentista

El Comandante Lara comenzaba relatando la historia de su chiste sobre un pobre hombre que fue al dentista. Chiste que te recomendamos escuches en el audio aquí adjuntado, a pesar de poder leer una transcripción del mismo:

"Fue este hombre al dentista y se sentó ahí en el sillón:

«Mira, que estoy con esta muela, que estoy fatal. Llevo toda la noche sin dormir», le relató el hombre al dentista, el cual respondió:

«Muy bien, caballero, pues vamos a tener que sacarla, porque la muela está hecha polvo», aseguró el dentista después de examinar la muela del cliente.





Tras esto, comenzó el dentista a preparar la jeringuilla y cuando el hombre miró y vio la 'pedazo' de aguja que tenía la jeringa, le dice el hombre:

«Ay, no, no. A mí, aguja, no. Por favor, que yo tengo pánico a las agujas, tengo fobia, no puedo con las agujas», se quejó el hombre que había acudido al dentista.

Este mismo quiso proponer otra opción: «Pues lo anestesiaremos con un poco de gas».

Una opción que tampoco gustó al cliente: «No, no, qué va ahora usted a ponerme una máscara de gas así en la cara, me da claustrofobia», se excusó el que había ido con su dolor de muelas al dentista

Llegados a este punto, el dentista se queda mirando, abre un 'cajoncito' y saca una pastilla y le dice: «Tome».

«Bueno, venga, con las pastillas no hay problema, me la voy a tomar», asegura el hombre, esta vez satisfecho del remedio del dentista.





Total, que el dentista le da un vasito de agua, se toma la pastilla y cuando va a sacarle la muela, le dice el hombre al dentista: «Bueno, ya por curiosidad, ¿qué pastilla me ha dado usted?», ante lo que el dentista contesta firme:

«Pues le he dado a usted una viagra», una respuesta que provoca la siguiente pregunta del cliente: «¿Y para qué me da una viagra para sacarme una muela?».

El dentista, ni corto ni perezoso, le responde al cliente: «Pues pa' que tenga usted dónde agarrarse»", un chiste del Comandante Lara que ha desatado las risas en directo de 'Herrera en COPE' hasta el punto de tener que detener el ritmo habitual del programa hasta que todos los colaboradores y el mismo Carlos Herrera se han podido recomponer tras estar un buen rato riendo.

