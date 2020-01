La certera respuesta de Herrera a Chivite tras decir que la derecha vivía mejor con ETA

La presidenta de Navarra, María Chivite acusó este martes a la derecha navarra y española de "manosear e instrumentalizar absolutamente todo", y comentó que "hay algunos que vivían mejor con ETA". Unas palabras que han sido calificadas como "indignas" por UPN, PP y Ciudadanos, que le han exigido una rectificación.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Chivite se mostró muy crítica con la derecha, de la que dijo que "manosea e instrumentaliza todo, a la Guardia Civil, a las víctimas del terrorismo y al Rey" porque "no asumen el papel de la oposición y cualquier cosa es válida para atacar al PSOE y a los gobiernos legítimos".

En ese contexto comentó que "hay algunos que vivían mejor con ETA" y, al ser preguntada sobre a quién se refería, añadió que "la derecha ha sacado más a ETA en el debate de la toma de posesión del Gobierno de España que en los diez años anteriores prácticamente". Esas palabras fueron respondidas a través de sendos comunicados por el presidente de UPN, Javier Esparza, la presidenta del PPN, Ana Beltrán, y el portavoz de Cs Navarra, Carlos Pérez-Nievas.

La presidenta de Navarra también ha tenido respuesta de Carlos Herrera. En su programa de este martes, el comunicador ha valorado sus palabras. "Con todos a los que mataron... A los que hicieron la vida imposible en pueblos de Navarra y ya no digamos en los de País Vasco. Que tenían que ir rodeados de escoltas aunque fuera a tomar un café. Siendo acosados, insultados, escupidos, agredidos... cuando no atentados. Y a esta simple se le ocurre decir que vivían mejor con ETA. ¿Está muy segura de no haberse tomado ninguna pastilla contra el mareo?", se ha preguntado.