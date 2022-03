La CEES, en COPE: “Algunas estaciones de servicio van a tener que cerrar porque no tienen liquidez”

Este viernes se aplicará la bonificación de 20 céntimos de euro por litro de gasolina que ha aprobado el Gobierno ante compleja y difícil situación de las estaciones de servicio y el incremento de los carburantes.

Una medida de la que todavía falta por conocer algunos aspectos que afectan, sobre todo, a los propietarios de las estaciones de servicios. Como, por ejemplo, saber cómo se les va a efectuar a ellos el pago de esa bonificación.

En 'Herrera en COPE' hablamos con Jorge de Benito, presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, que muestra su preocupación porque no saben cómo tienen que hacerlo porque “si esto que tenemos que hacer, Hacienda no es ágil a la hora de ingresar el anticipo o tenemos algún tipo de problema a la hora de ingresar el anticipo, porque a día de hoy, 30 de marzo, el formulario del anticipo no está en la página web”.

Por eso, De Benito advierte “si tenemos estos problemas, vamos a tener problemas dE liquidez tan terribles que habrá muchas estaciones de servicio, sobre todo, las pequeñas que van a tener que cerrar porque no van a tener liquidez para soportar esta situación”.

Además, según lo publicado: “anticipo por valor del 90% del volumen medio mensual de 2021”, hay cierta confusión porque como explica el presidente de la CEES “nos van a adelantar en función de los litros que se vendieron en 2021, que hay que recordar que estábamos con confinamientos y restricciones limitadas, con lo cual no eran ventas normales. Así que van a ser litros, euros, los euros a precios de entonces, euros a precios de ahora…”.

En España hay 11.0000 estaciones de servicios, de las cuales 7.800 están en manos de familias, en manos privadas. De esas 7.800, 3.8000 son de autónomos y asegura Jorge que “hemos sufrido de la misma manera que han sufrido los consumidores y transportistas la subida del producto, lo cual ha hecho que se merme nuestra tesorería en una media de 30.000 euros más que hemos tenido que dejar en nuestros depósitos”.

Destaca Jorge de Benito que "la situación de nuestro sector es muy compleja”.