Casado, sobre Bárcenas, en COPE: "Tenemos ciertas sospechas de que esto lo haya cocinado la Fiscalía"

Pablo Casado, presidente del PP, ha sido entrevistado este viernes en 'Herrera en COPE', donde ha calificado de “escándalo” que el Gobierno haya ocultado el informe del Consejo de Estado sobre el decreto de los fondos europeos. Ha dicho que el Gobierno miente y que la presidenta de la cámara, Meritxell Batet, también cuando dicen que no era “preceptivo”, razón por la que “deberían enseñarlo hoy mismo”. A su parecer, el decreto podría ser anulado por haber ocultado “información esencial”.

“Hemos pedido la comparecencia urgente de María Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado, porque sería grave que otra institución del Estado cayera en la politización de Sánchez”, ha manifestado en relación a la que fuera vicepresidenta del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Casado también ha deslizado la duda sobre esta institución porque “han pasado cosas durante los últimos años de las que no se entera la opinión pública”, ha dicho en relación a algunos nombramientos de “extracción socialista”.

En lo que respecta a las elecciones de Cataluña, el presidente del PP ha manifestado que su candidato, Alejandro Fernández, no investiría a Salvador Illa “aunque los números den” porque no son “la comparsa de nada”. Pese a ello, ha dicho que quieren que “el Gobierno no dependa de la CUP, sino del PP”.

En cuanto a las medidas que propone su partido, ha destacado la supresión de “15 impuestos que ha creado la Generalidad”, igualar el IRPF al de Madrid, pena de prisión “de uno a tres años para los okupas y echarlos a las 12 horas” o “velar por la libertad educativa”, así como por “educar en la lengua que quieras”.

Casado ha acusado al PSOE de querer a “Cataluña como moneda de cambio para que Sánchez siga en Moncloa” y ha dicho que “a Tezanos no le cree nadie” después del sondeo que vaticina una gran victoria de Salvador Illa en las elecciones.

CASADO DEFIENDE SU "EJEMPLARIDAD"

El presidente del PP también se ha pronunciado sobre Bárcenas, que ha anunciado a la Fiscalía Anticorrupción su intención de aportar información sobre, al menos, dos grandes causas por corrupción que investiga la Audiencia Nacional sobre el PP. Casado ha desconfiado de “la credibilidad de un señor que está en la cárcel y que intenta defenderse cambiando de versión 10 veces en 10 años” porque “es nula”.

”Ese PP ya no existe”, ha dicho porque a él lo nombraron “hace dos años para pasar página. He impuesto una medida de la ejemplaridad que se está cumpliendo en todos los casos”, ha alegado. “Tenemos ciertas sospechas de que esto surja justo en campaña electoral, que esto lo cocine la Fiscalía que depende, como diría Sánchez, de Sánchez, con una ministra socialista de los casos de Villarejo liderando la Fiscalía y que esto, además, surja en un momento en el que el PSOE y Podemos están con muchos problemas de reputación”, ha denunciado Casado. También ha dicho que a él Calvo o Ábalos no le dan “lecciones de ejemplaridad cuando son el único partido condenado por financiación ilegal”.