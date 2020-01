Carrizosa, sobre Sánchez y Torra: “Está ignorando a las instituciones del Estado al más puro estilo madurista"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el próximo 6 de febrero en Barcelona. Mantiene así la reunión prevista entre ambos a pesar de que el Tribunal Supremo haya retirado al líder independentista su acta de diputado, hecho que también ratificó el Parlament. El lunes, Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, dejaba claro que a pesar de que Torra está inhabilitado sigue siendo presidente de la Generalitat.

El diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña ha confesado en “Herrera en COPE” este miércoles que le sorprende que Sánchez “se reúna con quien los órganos competentes del Estado han determinado que ya no es diputado. Al más puro estilo madurista está ignorando a las instituciones fundamentales del Estado”. Añade que “Pedro Sánchez se va a reunir con Torra, no se reúne con Guaidó pero sí con la número dos de Maduro, a pesar de las sanciones que está ejerciendo sobre su Gobierno la Unión Europea”. Concluye que “lo que vemos son las consecuencias de un pacto con Podemos”.

Carlos Carrizosa señala que “la Cataluña constitucionalista sufrimos la ignorancia de Sánchez, y vemos cómo pierden los principios más elementales. En vez de cesar a Torra, pone todo a favor de un presidente que ya no lo es”. El diputado de Cs ha denunciado que, tanto él como Lorena Roldán, la líder de Cs en Cataluña, están recibiendo llamadas y mensajes amenazantes, después de que un digital hiciera público su teléfono. “Es un hostigamiento en toda regla. Es el modo de actuar del separatismo catalán” ha señalado.

En cuanto a las amenazas de Oriol Junqueras de una nueva declaración de independencia, realizada ayer durante su comparecencia en la comisión de Investigación sobre la aplicación del artículo 155, Carrizosa asegura que “si el Gobierno no toma medidas y no hace nada lo volverán a hacer. También pasó con Rajoy en los momentos previos a declararse la independencia, cuando Junqueras era el interlocutor y le contaba milongas al Gobierno diciendo que todo iba bien”. Para el diputado “es indignante que Junqueras haga apología y chulee de los delitos que cometió. No se puede consentir”.

Por último, el diputado de Ciudadanos ha abierto las puertas a una lista conjunta del PP y Cs en Cataluña. Carrizosa señala que “estamos explorando todas las vías. Estamos en contacto continuo con el PP, hasta que no haya elecciones es necesario trabajar juntos para defender la Constitución”.