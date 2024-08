Carolina España, en COPE: "Hay voces que piden subir impuestos para compensar los recursos extra a Cataluña"

El nuevo curso político arranca caliente. ERC amenazaba este miércoles con retirar su apoyo a Sánchez si el PSOE rechaza un concierto económico para Cataluña como el que tienen País Vasco o Navarra, tal y como se desprendía en las últimas horas de las palabras de la ministra y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

Sobre esta cuestión, Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía se ha mostrado contundente en Herrera en COPE.“Es un auténtico disparate que en menos de un mes la ministra de Hacienda haya cambiado tres veces de opinión. En junio, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera dijo que no compartía el cupo catalán, que no se estaba negociando. Luego cuando fue a la investidura de Salvador Illa, lo apoyaba totalmente y ayer sorprende diciendo que no es un cupo catalán, que no es un concierto económico, ni una reforma del sistema de financiación".

Barbosa: "El Gobierno no es capaz de explicar cómo va a sacar a Cataluña de la caja común" La amenaza de ERC con retirar su apoyo a Sánchez si el PSOE niega un concierto económico para Cataluña, en el monólogo de Sergio Barbosa de este jueves 22 de agosto de 2024 22 ago 2024 - 08:50

"Llámenlo como quieran, pero son unos privilegios fiscales a Cataluña únicamente para la investidura de Illa y comprar así los votos que le hacen falta", ha denunciado.

En este sentido, recuerda Carolina España, que el concierto económico que se barrunta "no es constitucional". "Es una ruptura del modelo de Estado y se pretende crear un modelo asimétrico”.

¿Cómo se presume este concierto?

Al final, advierte la consejera en COPE, "habrá más recursos para Cataluña en detrimento del resto de CCAA. Se han firmado 6.000 millones de euros más para las transferencias de Rodalíes y una condonación de la deuda de 15.000 millones de euros -más intereses-".

El problema es que "los recursos son los que son y ya hay voces que están pidiendo que se suban los impuestos para compensar los recursos extra que se van a dar a Cataluña".

Ruptura de la igualdad entre españoles

A su juicio "estamos viendo una ruptura del principio de igualdad de todos los españoles” y Andalucía "sería con toda seguridad la Comunidad más perjudicada". "Cataluña no es una comunidad infrafinanciada como sí lo están Andalucía y otras tres Comunidades Autónomas", ha advertido. "Según el informe de Fedea, Andalucía se lleva "1.522 millones de euros menos cada año desde el año 2009". "Son muchos miles de millones que afectan a nuestro estado de bienestar, sanidad o educación y no es de justicia que por cada andaluz se reciban 214 euros menos al año que por un ciudadano de Cataluña".

Es por ello que desde su formación se haya solicitado a la ministra que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera "para que de cuenta a todas las CCAA de en qué consiste este acuerdo y cómo nos va a afectar".

Movilizaciones

Además, añade "si hay que recurrir al Constitucional, se hará y llevaremos iniciativas a las diferentes institucionales a nivel nacional, en el Congreso. A nivel social trataremos de movilizar a la sociedad civil para que digan alto y claro lo que piensan de este acuerdo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y es que, concluye, "si todas las CCAA pidiéramos lo que pide Cataluña, el Estado español quebraría, ahí está el informe de los técnicos de Hacienda, donde prácticamente están en contra de este concierto catalán".