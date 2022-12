Carmen Machi aclara el motivo por el que decidió abandonar 'Aída': "Daño colateral"

Carmen Machi, más conocida por el éxito de '7 vidas' y 'Aída', es una de las actrices españolas más reconocidas. Comenzó su carrera hace más de dos décadas y, desde entonces, no ha dejado de formar parte de ficciones españolas hasta convertirse en una imprescindible de directores como Nacho G. Velilla. Actualmente, la actriz se encuentra presentando 'Mañana es hoy', película que se estrena próximamente.

"Hay una mezcla de géneros, que es algo muy inusual, porque parece que no combinan bien, pero combina muy bien. Parece que la comedia acapara todo, pero aquí hay un conjunto de comedia, drama, tragedia, ciencia ficción... Esto es lo que hace que abarque a muchísimo público", comienza diciendo la actriz sobre su último trabajo en 'Herrera en COPE'.

No obstante, también ha hablado de uno de los personajes más importantes de su carrera: 'Aída'. "No me persigue. Ojalá me persiguiera en el buen sentido. Cuando uno abandona un proyecto tan increíble como fue 'Aída' de muchos años, en ocasiones no se entiende desde fuera o se busca que haya una razón. Pero no hay ninguna razón. Simplemente, cambias de trabajo y punto", aclara Machi sobre el motivo por el que abandonó la serie, aunque todavía seguían grabando.









"Solo tengo palabras de amor para 'Aída'"



"Durante mucho tiempo se ha dicho y yo me he encargado todo el rato de desmentirlo... Como si para mí no hubiera afectado, cómo su hubiese sido lo peor que me ha pasado en la vida, que si me siento encasillada... Eso no es verdad", aclara. "Es el personaje más fantástico que he podido hacer jamás, y lo es. Lo que pasa es que duró mucho en el tiempo y yo soy una actriz, como muchos compañeros míos, que nos nutrimos de personajes diferentes y ya era mucho tiempo dedicando mi vida a 'Aída', enriqueciéndome como actriz solo con un mismo personaje, aunque era riquísimo. Y yo estoy acostumbrada a otra manera. Necesito hacer personajes diferentes, he sido así siempre, mucho antes de empezar a hacer '7 vidas' y he seguido siendo así", explica.

"Pero no es que le deba nada a 'Aída', es que este personaje para mí es mi compañera de viaje que espero que nunca me deje y, sobre todo, vivir con el éxito porque 'Aída' fue un éxito absoluto. Luego se suma, como daño colateral, entre comillas, la popularidad. Esto es otra cosa y no tiene nada que ver con el personaje. Cuando trabajas no eres consciente de eso, eres una persona muy feliz que tiene un caramelo y provoca socialmente algo increíble. Yo que he llevado su cara, y llevo su cara, durante toda mi vida, te puedo decir lo que provoca esa mujer, que no soy yo, es ella. Pero bueno, yo llevo su cara y me llevo el beneficio", confiesa, dejando claro lo mucho que admira al personaje que interpretó durante tantos años.

"Pero es verdad que cualquier perfil social tiene mucho respeto, mucha admiración y mucho cariño por esa mujer, y me deja atónita. Solo tengo palabras hermosas para ella por el perfil que tiene. Es increíble y, además, va pasando el tiempo y vienen generaciones nuevas, porque la televisión es así, flor de un día o de muchos años. Es verdad que se sigue emitiendo, pero niños y adolescentes siguen conociéndola y queriéndola. Es un amor increíble. Y, luego, es una mujer con la que muchos se puede sentir muy identificada o alguien que tiene cerca. Pero, de verdad, es asombroso lo que ella provoca, por lo que solo tengo palabras de amor, de respeto y admiración hacia ese ser humano, que, aunque sea un personaje de ficción, es de carne y hueso", apunta la actriz.





