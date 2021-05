Carlos Payá: "Cuba está dormida y está olvidada"

El próximo 22 de julio se cumplirán nueve años de la muerte del opositor cubano Oswaldo Payá Sardiñas, líder de la oposición política al gobierno cubano, y su compañero Harold Cepero. Si se acuerdan, ambos viajaban en un vehículo junto al entonces dirigente de Nuevas Generaciones del PP en Madrid, Ángel Carromero y el líder de las juventudes del Partido Cristiano Demócrata sueco, Aron Modig. Lo que pasó, es confuso, o así han querido que sea. La versión oficial, es que sufrieron un accidente en la carretera. La extraoficial, es que un coche les sacó de ella.

Por eso Carlos Payá, hermano de Oswaldo, pide esclarecer los hechos. Lo hace a través de una recogida firmas a través de la plataforma Change.org para pedirle al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que inicie una investigación y se haga justicia. “Todos los elementos indican que fue intencionado, sabemos con certeza que Harold murió en el hospital, y en el caso de Oswaldo es curioso que no hemos tenido acceso a la autopsia”.

Curioso que la plataforma Change.org está boqueada en Cuba, y se ha lanzado una ley para juzgar en ausencia a todos los que estén en contra del régimen. “Yo no quiero que nadie firme y tenga problemas”, pero busca la verdad. De Ginebra no tiene noticias, pero “es un aliento para nosotros para que la gente se implique porque esto no está resuelto”.

En lugar de accidente “yo lo califico de suceso”. Su hermano llevaba años siendo presionado por el régimen y le decían literalmente “que no iba a sobrevivir a Fidel Castro”. Aquel suceso en una carretera que a las 13 horas iba vacía, resulta curioso que se produjese un accidente. España tuvo que gestionar sacar a Angel Carromero de allí para que cumpliera condena en nuestro país, y su testimonio es uno de los mayores indicios que tiene la familia Payá.

Cuba, asegura Carlos Payá, “está fatal, mucha represión muy capitalizada y ahora a la mínima viene la represión”. Raúl Castro se ha retirado, pero nada ha cambiado porque asegura Payá, que hay mucha dependencia de las remesas, “siguen intentando dormirla”.