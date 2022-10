Carlos Herrera tiene claro qué va a pasar con Mariló Montero en 'Todo es mentira': "Le coge la silla"

A finales de septiembre, Mediaset anunció el fichaje de Mariló Montero para presentar ‘Todo es mentira’ en Cuatro en sustitución de Marta Flich durante su baja por maternidad. El pasado miércoles, el programa ya señaló la fecha de debut de la comunicadora, por lo que la cadena ha querido volcarse en su recibimiento y en la despedida de Flich.

Como se hace con los fichajes más importantes, Mariló Montero pasó por otros programas de la cadena para presentar su nuevo proyecto profesional. Primero, la comunicadora visitó ‘En boca de todos’, programa de actualidad que presenta Diego Losada cada mañana de Cuatro. La presentadora mostró un gran sentido del humor y bromeó sobre que iba a “elegir silla”, pero apuntó que es “una mandada del equipo y del presentador”.

“Este es el plató Mariló. Aquí se siente el de izquierdas”, bromeaban sus compañeros. “El de izquierdas se sienta en todos los lados”, reaccionaba ella. “Me gusta esta”, señalaba Montero la silla del centro. “Es que esa es la de Risto”, le respondía un colaborador, dejando claro que en esa no podía sentarse. “Esa es más cómoda”, insistía ella. “Pues esto a Risto no le va a gustar, eh”, le advertían. “¿Y?”, preguntaba la comunicadora.









"Esta tarde debuta como presentadora de ‘Todo es mentira’"



Este momento ha sido comentado en ‘Herrera en COPE’, ya que se ha hablado sobre la incorporación de la comunicadora como presentadora de Cuatro. “Mariló tiene arte”, comentaban los tertulianos al recordar este momento en los platós de Mediaset. “Vamos, le coge la silla y el programa como se descuide”, advertía Carlos Herrera sobre la incorporación de la madre de sus hijos en ‘Todo es mentira’. “Esta tarde debuta como presentadora de ‘Todo es mentira’ junto a Risto Mejide y en sustitución de Marta Flich, que va a ser madre y se retira por un tiempo”, informa María José Navarro.

Pero este no es el único momento llamativo que Montero protagonizó en los platós de Cuatro antes de su debut. Losada preguntó a su nueva compañera si teme que le pregunten si “está oxidada”. “Diré que no, obviamente, estoy para comerme. No lo estoy porque no he dejado nunca de trabajar… Otra cosa es que yo he manejado mis tiempos televisivos. Soy una fija discontinua de la televisión”, respondía ella muy clara.

Asimismo, explicaba que su fichaje por Mediaset se debe a que “tenía una cuenta pendiente con Paolo Vasile”: “Me ha llamado muchísimas veces durante muchos años, pero no coincidían los momentos para hacer el proyecto que él y yo queríamos hacer (…) Ahora mismo que estoy en Mediaset, lo que me pida Paolo Vasile, lo haré”.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado