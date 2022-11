Carlos Herrera tiene clarísimo qué equipo de La Liga española ganaría el Mundial de Qatar: "Estoy convencido"

El Mundial de Qatar está generando debates como pocos. Uno de ellos sobre el verdadero nivel de las selecciones que compiten. Y es que cada vez más, equipos nacionales que no lo habían conseguido nunca, llegan a disputar la competición mundial del fútbol. ¿Tienen más nivel los equipos de las ligas regulares? Pues Carlos Herrera lo tiene claro y se ha mojado con qué combinado podría alzarse con el preciado trofeo del Mundial de Qatar. Escúchalo aquí:

Audio





El viaje de Herrera a Qatar que le ha hecho abrir los ojos

Un oyente le ha querido hacer el siguiente comentario al director de 'Herrera en COPE': "Herrera, pero qué bien te han tratado en Qatar, hijo mío. Qué defensa a ultranza has hecho de la selección nacional de fútbol de Qatar. ¡Que es campeón de Asia, que es campeón de Asia! Oye, oye, has venido enamorado". Este se ha defendido: "Yo he dado el dato. Lo sorprendente es lo mal que ha jugado Qatar en este Mundial", tras lo que ha explicado el motivo de su éxito.

"¿Pero cómo lo han hecho? [el ser campeón de Asia] Porque vamos a ver, qataríes hay 350.000 en el país. Y sacar una selección de 350.000, no Ellos lo que han hecho es importar jugadores. Les han dado una cosa que se llama la nacionalidad temporal", ha añadido. "Les han dado la nacionalidad temporal, que es una cosa muy curiosa que no sé si existe en algún otro país del mundo. Es decir, te doy la nacionalidad por un tiempo y cuando se acabe el Mundial, te la quito", comentaba entre risas.

Juan Fernández Miranda, periodista y colaborador del programa, ha querido añadir: "Yo he visto en este Mundial dos escenas que parecen de tercera regional. La primera es la de los primeros cinco minutos del Qatar-Ecuador, partido inaugural. El árbitro les iba explicando a los jugadores conceptos clave de jugar un partido. Parecían un partido de infantil", ha señalado, además de otro incidente: "Y ayer en el partido de Uruguay, Portugal, el penalti que le pitaron a Portugal cuando iban a lanzar, cuatro jugadores portugueses se pusieron alrededor del punto de penalti para que los uruguayos no reventaran el suelo y aun así un uruguayo se lanzó a pisarlo para que a la hora de lanzar el balón estuviese desequilibrado. Es decir, tercera regional", criticaba.

En este momento, Antonio Naranjo le ha querido lanzar la pregunta definitiva a Herrera: "Pero por cierto, Herrera, para que entendamos de verdad el nivel deportivo de la selección de Qatar, ¿comparado con el Betis, por ejemplo, quién ganaría?".

El Betis contra Qatar

"Ganaría el Betis, lógicamente, por varias razones", ha argumentado Carlos Herrera. "Asia no es tampoco... El Betis es un equipo que juega todas las semanas, que se conocen todos muy bien, que están conjuntados, mejor o peor. Una vez sale mejor, otra vez sale peor. Pero bueno, los clubes están por encima de muchas selecciones. Porque las selecciones juegan tres días y los clubs juegan todos los días y son profesionales y saben cómo tienen que hacer su trabajo", ha defendido el comunicador.

Fernández Miranda ha querido añadir que en el caso del equipo que entrena Pellegrini, "Borja, Iglesias y Canales podrían jugar con el Betis porque no están en la selección nacional, porque Luis Enrique se ha convocado", lo que Herrera considera "un error de libro". Pero la cosa no quedaba ahí, pues Naranjo ha "elevado la apuesta, ¿y en un Betis-España, quién ganaba?", lo que ya ha generado más dudas.

Carlos Herrera: "No te sabría decir. Podría darse de todo. Cuidado. Vuelvo a decir lo mismo. Los clubes están jugando y entrenando todos los días del año y, por lo tanto, aunque el nivel sea teóricamente peor, la compenetración es infinitamente mejor. No es porque te lo diga yo, porque sea el Betis, te lo dice cualquiera", asegura. "Lo que pasa es que el Mundial es una exposición de los mejores jugadores del mundo. Y eso siempre es atractivo e interesantísimo, ver jugar a los mejores del mundo entre ellos, aunque los equipos no estén demasiado engrasados", ha destacado herrera.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y por último, ¿qué club español puede ganar el Mundial de Qatar?

"El titular: Carlos Herrera, dos puntos, comillas. El Betis ganaría el Mundial. Cerramos comillas", ha dicho un Antonio Naranjo, que no podía esconder su risa. Herrera, sin tomárselo a broma, ha sentenciado: "El Betis ganaría el Mundial, estoy plenamente convencido", tras lo que ha añadido: "El Barça, lo ganaría, a lo mejor el Valencia", y mientras Naranjo le ha afeado una omisión:

"El Madrid, que se te olvida", a lo que Herrera ha terminado por rectificar: "Bueno, el Real Madrid...", del cual ha terminado por tener unas palabras de reconocimiento: "Que es un equipo muy bien conjuntado, donde juegan los mejores del mundo y tiene, además, un entrenador que es un fenómeno".