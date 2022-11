Carlos Herrera revela lo que ha podido colar en la maleta en su viaje al Mundial de Qatar: "Es imprescindible"

El esperado Mundial de Qatar ya ha llegado a nuestras televisiones. Este miércoles, la Selección Española debutó por todo lo alto al impresionar a los espectadores con una gran goleada. Los jugadores metieron hasta siete goles a Costa Rica, lo que hizo que el equipo de Luis Enrique haya pasado a la historia al ser la mayor victoria de todas las ediciones anteriores, superando el 6-1 a Bulgaria de 1998.

Como consecuencia de este evento, dada su importancia al ser celebrado cada cuatro años, todos los medios de comunicación se han trasladado hasta Qatar para seguirlo de cerca. Este también ha sido el caso de Carlos Herrera, que se encuentra "en el centro de comunicación y prensa internacional".

"Por cierto, es impresionante. Es muy grande para que entren todos los medios del mundo. Nos encontramos medios de todas partes y de todas las condiciones, los medios que han venido a cubrir este mundial de Qatar. Ayer ya consumió prácticamente a todas las selecciones que han presentado ya sus credenciales para la próxima ronda y la fase final. Ahí apunta Brasil buenas maneras", comienza diciendo el presentador de 'Herrera en COPE'.









"No pitan los controles"



"El domingo, partido entre España y Alemania en la cumbre, que perdió contra Japón por lo que es fundamental ganar para seguir con vida en este Mundial. Y España que demostró formas sobradas con Costa Rica, aunque Costa Rica mostrase un nivel paupérrimo de fútbol como el que mostró", recuerda el comunicador. "Desde aquí particularmente estaré el próximo lunes", comunica a los oyentes, haciendo referencia a que seguirá informando desde el país que lleva a cabo este torneo.

Asimismo, Herrera está dispuesto a vivir la experiencia al completo, por lo que va a ponerse el turbante. "El brazalete no me lo voy a poner, pero el turbante sí. De hecho tenía uno de otras visitas, pero me lo dejé. Entonces, me haré con uno aquí", asegura. De igual manera que ha confirmado que veré "el fútbol el domingo".

Por otro lado, el periodista ha contado la otra parte de la experiencia, concretamente cómo ha sido su llegada a Qatar. Respecto a esto, no ha dudado en llevarse comida de España para sentirse en casa. "El jamoncito me lo he traído yo", cuenta, sorprendiendo a los colaboradores al haber pasado comida en el control del aeropuerto.

"No pitan los controles, en absoluto. También me he traído un poco de sobrasada mallorquina, que para mí es imprescindible, y mi jamón magnífico de uno de mis comercios favoritos de Madrid. Y aquí está a disposición de mis compañeros", reconoce el conductor del espacio, señalando sus imprescindibles a la hora de viajar fuera de nuestro país.