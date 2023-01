Carlos Herrera revela el problema de salud que vivió en su último viaje a Roma: "Montando en el avión"

La pasada semana, un amplio equipo de comunicadores de COPE se desplazaba hasta Roma para contarte, en primera persona, todo lo que estaba ocurriendo en la ciudad eterna tras el fallecimiento de Benedicto XVI. Ángel Expósito y Fernando de Haro fueron algunos de los que viajaron a Italia, pero el equipo estaba capitaneado por Carlos Herrera.

El comunicador se montaba en el avión con un pequeño problema de salud que tenía que resolver una vez allí, gracias a un medicamento que tuvo que conseguir. Lo ocurrido ha salido a la luz en 'Herrera en COPE', cuando Jon Uriarte le preguntaba a Herrera si había tenido "algún problema de logística en Roma". Escucha en el siguiente audio el testimonio explicado en primera persona por el comunicador.

En este punto, Herrera no tenía problema en explicar lo ocurrido. "Iba malo, iba enfermo", empezaba diciendo, catalogando la enfermedad que tenía como "ese otro covid". Instantes después revelaba que se trataba de una otitis, que se vio agravada por la presión de los oídos durante el viaje en avión. En este punto, Herrera ha detallado cómo consiguió solucionar el problema. "Me consiguieron unas gotas antibióticas para el oído porque tenía una otitis brutal y además montándote en un avión se pone peor la cosa", ha añadido.

Herrera cuenta la última vez que se ha contagiado de covid

El pasado mes de diciembre, Carlos Herrera contaba que había vuelto a tener covid durante el puente. Ante la pregunta de cómo había pasado estos días, decía lo siguiente: "Pues lo he visto desde el lecho del dolor, porque, oye, ha sido ponerme la cuarta... menos mal que me he puesto la cuarta".

"Me ha venido el covid neoyorquino", exclamaba Carlos Herrera, quien detallaba cómo había vivido un nuevo contagio: "Me ha tenido, pues tres días medio fuera de juego", aseguraba, mientras no ha dudado en apuntar a su hijo: "Alberto también. Yo creo que me lo pegó Alberto", llegaba a insinuar.

"¿Y te notas todavía ahí cogido, no?", le pregunta Carlos Moreno, 'El Pulpo', durante la conversación entre ambos que tenía lugar en 'Poniendo las calles'. "Bueno, no", ha tranquilizado Herrera. "Gracias precisamente a la vacuna, el defecto fue mucho menor de lo que habría sido, pero fue", ha confirmado, sin restarle importancia.

"Y me fui a ver a mi hija el fin de semana y luego me iba a Los Ángeles a hacer un par de cosas que tenía que hacer por allí", ha relatado sobre su periplo en tierras norteamericanas durante el puente de la Constitución y de la Inmaculada. "Pero bueno, derrotado. No del todo, pero derrotado", ha terminado por añadir. Puedes escuchar el momento completo, con todos los detalles, aquí.