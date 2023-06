Carlos Herrera revela el plato que le preparará a Bertín Osborne en su programa: "Vamos a hacer..."

Carlos Herrera ha explicado en 'Herrera en COPE' cuáles son sus planes para los próximos días. El comunicador ha revelado el día que graba con Bertín una entrevista y, además, el plato que le preparará. ¿Quieres saber cuál es? No te lo pierdas en el audio que tienes disponible a continuación.

Audio





Bertín Osborne es oyente del programa. De hecho, estas fueron las palabras que dijo en un programa de televisión sobre el mensaje que le envía a Herrera cada día, en pleno directo: "Me levanto a las 7 y le mando un mensaje a Carlos Herrera para comentarle cómo está haciendo el programa, lo curioso es que me contesta. Yo me acuesto temprano, a veces a las 10 de la noche, pero en la cama oigo la radio, pongo la tele y leo a la vez".

Ambos tienen muy buena relación y se apoyan mutuamente en sus diferentes profesiones. Hace un tiempo, el cantante pasó por los micrófonos de 'Herrera en COPE'. ¿Quieres saber qué fue lo que le dijo Osborne a Herrera? Tienes aquí el audio con la entrevista al completo. ¡Disfrútalo!

Audio Manuel Santas Pancorbo





Entre otras cuestiones, habló sobre su salto a la televisión. Un hecho que llegaría en 1990 con la telenovela mexicana, "Amor de nadie". Más tarde, volvería a España donde ha presentado numerosos programas como: Contacto con tacto, Lluvia de estrellas, Trato Hecho, Cada día, Gran Prix, En la tuya o en la mía, Mi casa es la tuya o el Show de Bertín.

La fotografía del Luis del Val: “España es el único país de la Unión Europea gobernado en solitario por la izquierda”

Estos breves comentarios se producían tras la fotografía de Luis del Val que hoy ha ido sobre la definición de Sánchez en la reunión con los diputados y senadores socialistas de la derecha y la ultraderecha.

De los 27 países que hay en la Unión Europea, el único que está gobernado en solitario por la izquierda es España. El único. También es el único que tiene en el Gobierno ministros comunistas. El único.

Luego, están países gobernados por el centro izquierda como Alemania, Portugal, Eslovenia y Malta. En los demás, gobierna el centro y la derecha. Por eso, me extrañó la alarma que puso en marcha Pedro I, El Mentiroso, sobre la derecha, porque quitas a la derecha de los gobiernos y el 80% de los países de la UE se quedan sin gobierno. Así arranca Luis del Val este jueves. Descubre el resto del comentario en el audio que tienes disponible aquí.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio





La afición y el escondite secretos de Carlos Herrera

Recordamos este divertido momento en el que Mari Jose se vuelve loca buscando a Carlos Herrera en todo el edificio del Grupo COPE hasta que descubre el escondite secreto del comunicador donde ejercita su mayor afición junto a su hijo. Mira en este vídeo donde se escondía Carlos Herrera. Un momento que desató las risas de los oyentes, y también del propio Alberto Herrera.